В России отреагировали на решение трибунала ООН по украинским морякам

Министерство иностранных дел России заявляет, что у арбитража отсутствует юрисдикция рассматривать инцидент, который случился 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа России, передают Українські Новини.

"В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию (захват украинских моряков и военно-морских кораблей в районе Керченского пролива)", - говорится в нем.

По мнению российской стороны, сделанные Россией и Украиной при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года заявления исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива.

При этом МИД России не прокомментировал требование Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков и военно-морских кораблей.

Как сообщали Українські Новини, Международный трибунал по морскому праву в субботу, 25 мая, обязал Россию немедленно освободить 3 украинских военно-морских корабля и 24 членов их экипажей.

Ранее Россия отказалась участвовать в слушаниях Международного трибунала по делу о захвате украинских моряков.

По мнению Зеленского, выполнение приказа трибунала ООН станет сигналом о готовности РФ к переговорам.