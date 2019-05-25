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25 мая 2019, суббота, 16:57 218
Политика 2019-05-25T18:45:02+03:00
Українські Новини
В России отреагировали на решение трибунала ООН по украинским морякам

В России отреагировали на решение трибунала ООН по украинским морякам

Министерство иностранных дел России заявляет, что у арбитража отсутствует юрисдикция рассматривать инцидент, который случился 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа России, передают Українські Новини.

"В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию (захват украинских моряков и военно-морских кораблей в районе Керченского пролива)", - говорится в нем.

По мнению российской стороны, сделанные Россией и Украиной при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года заявления исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива.

При этом МИД России не прокомментировал требование Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков и военно-морских кораблей.

Как сообщали Українські Новини, Международный трибунал по морскому праву в субботу, 25 мая, обязал Россию немедленно освободить 3 украинских военно-морских корабля и 24 членов их экипажей.

Ранее Россия отказалась участвовать в слушаниях Международного трибунала по делу о захвате украинских моряков.

По мнению Зеленского, выполнение приказа трибунала ООН станет сигналом о готовности РФ к переговорам.

Больше новостей о: Международный трибунал МИД России Керченский кризис Пленные моряки

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