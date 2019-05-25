В России отреагировали на решение трибунала ООН по украинским морякам

Министерство иностранных дел России заявляет, что у арбитража отсутствует юрисдикция рассматривать инцидент, который случился 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа России, передают Українські Новини.\r\n"В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию (захват украинских моряков и военно-морских кораблей в районе Керченского пролива)", - говорится в нем.\r\nПо мнению российской стороны, сделанные Россией и Украиной при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года заявления исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива.\r\nПри этом МИД России не прокомментировал требование Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков и военно-морских кораблей.\r\nКак сообщали Українські Новини, Международный трибунал по морскому праву в субботу, 25 мая, обязал Россию немедленно освободить 3 украинских военно-морских корабля и 24 членов их экипажей.\r\nРанее Россия отказалась участвовать в слушаниях Международного трибунала по делу о захвате украинских моряков.\r\nПо мнению Зеленского, выполнение приказа трибунала ООН станет сигналом о готовности РФ к переговорам.