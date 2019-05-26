Шквали з градом, грози і похолодання: синоптик дала попередній прогноз погоди на тиждень

Наступного тижня атмосферні фронти над Україною будуть визначати погоду в більшості її областей. Як результат - зливи та грози пройдуть по всій території країни.\r\nПро це повідомила у своєму метеоблозі синоптик Наталка Діденко.\r\n"У найближчі дні в більшості областей України пройдуть короткочасні дощі і прогримлять грози. Під час гроз є ймовірність сильних злив, шквалів і навіть граду",- повідомила синоптик.\r\nЗа її словами, у великих містах сильні зливи можуть спровокувати локальне підтоплення вулиць, тому особливо ретельно потрібно вибирати місце для паркування вашого автомобіля.\r\nУ неділю, 26 травня у північних областях, 27 травня - в більшості областей України, крім південного сходу, суттєві опади малоймовірні.\r\nКарта джерело: old.wetterzentrale.de\r\nТемпература повітря протягом найближчих днів не буде зазнавати особливих змін, протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах + 20 + 25 градусів, свіже буде на заході, + 16 + 21 градус.\r\n28-29 травня східна частина України очиститься від вологих хмар, там буде панувати сонячна погода з температурою повітря + 21 + 27 градусів.\r\nПівдень і значна частина центральних областей також потраплять в суху повітряну масу, тільки в Одеській області місцями можливий невеликий дощ.\r\nА ось на заході і півночі у вівторок-середу знову черговий атмосферний фронт принесе дощі, грози і зниження температури повітря. У західних областях 29 травня похолодає до + 10 + 16 градусів.\r\nУ Києві в неділю, 26 травня, ймовірність дощу зменшиться.\r\nУ понеділок, 27 травня, в столиці переважатиме сонячна погода. Однак у вівторок, 28 травня, до Києва надійде чергова порція дощів з грозами. Температура повітря в денні години буде коливатися від +22 до +25 градусів.\r\n"Зі зливами і грозами може погіршуватися якість життя. Тому людям з серцево-судинними та бронхо-легеневими недугами варто бути більш уважними до себе і до своїх близьких", - попередила синоптик.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз на останні весняні вихідні та День Києва. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, на День Києва у столиці буде без опадів, а в регіонах пройдуть дощі з грозами.\r\nТакож повідомлялося, куди піти на День Києва-2019. На вихідних в центрі Києва обмежать рух.\r\nТим часом, в Україні оголосили штормове попередження.