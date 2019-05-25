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25 мая 2019, суббота, 15:55 8
Жизнь 2019-05-25T15:56:07+03:00
Українські Новини
На День Киева в столице будет без осадков, а в регионах пройдут дожди с грозами

На День Киева в столице будет без осадков, а в регионах пройдут дожди с грозами

Жара. Фото: Портал Акцент
Жара. Фото: Портал Акцент

В воскресенье, 26 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем ​​+22…+24 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем ​​+19...+25 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем ​+​19...+24.

В Моршине ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +​​21...+23 градуса.

В Трускавце ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем ​+​2.1..+23 градуса.

В Сваляве ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +11...+13, днем +​​22...+24 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Сумской области кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +​​20...+25 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Полтавской и Днепропетровкой областях кратковременные дожди, грозы.

Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью +10..+15, днем +​​20..+25 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем ​​+18...+24 градуса.

На юге Украины переменная облачность, в Херсонской и Запорожской областях кратковременные дожди, на остальной территории без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+17 градусов, днем +​​20...+27 градусов.

В Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем ​​+19...+24 градуса.

В Ялте кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +​​21...+23 градуса.

25 мая на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +19...+25 градусов, вблизи Черноморского +15 градусов; в Днепре возле Киева +20 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз на последние весенние выходные и День Киева.

Также сообщалось, куда пойти на День Киева-2019. На выходных в центре Киева ограничат движение.

Тем временем, в Украине объявили штормовое предупреждение.

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