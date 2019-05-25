На День Киева в столице будет без осадков, а в регионах пройдут дожди с грозами

В воскресенье, 26 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +22…+24 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +19...+25 градусов.\r\nВ Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +19...+24.\r\nВ Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +21...+23 градуса.\r\nВ Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +2.1..+23 градуса.\r\nВ Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +11...+13, днем +22...+24 градуса.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Сумской области кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +20...+25 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Полтавской и Днепропетровкой областях кратковременные дожди, грозы.\r\nВетер северо-западный, 5-10 м \/ с. Температура воздуха ночью +10..+15, днем +20..+25 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +18...+24 градуса.\r\nНа юге Украины переменная облачность, в Херсонской и Запорожской областях кратковременные дожди, на остальной территории без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11...+17 градусов, днем +20...+27 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +19...+24 градуса.\r\nВ Ялте кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +21...+23 градуса.\r\n25 мая на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +19...+25 градусов, вблизи Черноморского +15 градусов; в Днепре возле Киева +20 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз на последние весенние выходные и День Киева.\r\nТакже сообщалось, куда пойти на День Киева-2019. На выходных в центре Киева ограничат движение.\r\nТем временем, в Украине объявили штормовое предупреждение.