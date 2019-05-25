Град и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение

На всей территории Украины в субботу, 25 мая, ожидается значительное ухудшение погодных условий.\r\nОб этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Укргидрометцентра.\r\n"25 мая грозы, местами порывы ветра и шквалы до 15-20 м\/с, в отдельных районах град, днем в Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные дожди", - отмечается в нем.\r\nУровень опасности І степени - желтый.\r\nШтормовое предупреждение. Фото: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз на последние весенние выходные и День Киева.\r\nТакже сообщалось, куда пойти на День Киева-2019. На выходных в центре Киева ограничат движение.\r\nТем временем появились фото затопленных домов, сел и теплиц с урожаем на Закарпатье с высоты птичьего полета.