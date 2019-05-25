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25 мая 2019, суббота, 10:43 253 Карта
Жизнь 2019-05-25T10:47:33+03:00
Українські Новини
Град и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение

Град и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение

Непогода Фото: Информ-UA
Непогода Фото: Информ-UA

На всей территории Украины в субботу, 25 мая, ожидается значительное ухудшение погодных условий.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Укргидрометцентра.

"25 мая грозы, местами порывы ветра и шквалы до 15-20 м/с, в отдельных районах град, днем в Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные дожди", - отмечается в нем.

Уровень опасности І степени - желтый.

Штормовое предупреждение. Фото: УкргидрометцентрШтормовое предупреждение. Фото: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз на последние весенние выходные и День Киева.

Также сообщалось, куда пойти на День Киева-2019. На выходных в центре Киева ограничат движение.

Тем временем появились фото затопленных домов, сел и теплиц с урожаем на Закарпатье с высоты птичьего полета.

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