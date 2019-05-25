Град и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение

На всей территории Украины в субботу, 25 мая, ожидается значительное ухудшение погодных условий.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Укргидрометцентра.

"25 мая грозы, местами порывы ветра и шквалы до 15-20 м/с, в отдельных районах град, днем в Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные дожди", - отмечается в нем.

Уровень опасности І степени - желтый.

Штормовое предупреждение. Фото: Укргидрометцентр

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