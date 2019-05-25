Шквалы и град с прояснениями: синоптик дала прогноз на последние весенние выходные и День Киева

На выходных температура воздуха в Украине будет стабильной, в течение дня 25-26 мая ожидается +20...+26 градусов, на Западе +16...+22 градуса, но последние выходные мая начнутся с дождей и гроз.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\nПри этом, по ее словам, температура будет колебаться на два-три градуса вверх или вниз в зависимости от дождя или солнца.\r\n"Дожди с грозами остаются приоритетными. Во время гроз возможны шквалы и град. Конечно, будут прояснения, особенно в воскресенье на Правобережье", - сообщила синоптик.\r\nВ Киеве в субботу, 25 мая, дожди, грозы, при грозах порывистый ветер, возможен локально град. На день города, 26 мая, - местами небольшой дождь, гроза. Температура воздуха в столице +23...+25 градусов.\r\n"Лучший суточный период на эти два дня в столице - раннее утро в воскресенье: солнце, ясное небо, свежесть и цветущая красота", - рассказала Диденко.\r\nПри этом синоптик посоветовала брать целофан, чтобы укрыться от дождя, если вы собираетесь на выходных на природу.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook\r\nРаньше Українські Новини писали, куда пойти на День Киева-2019. Также на выходных в центре Киева ограничат движение.\r\nТем временем появились фото затопленных домов, сел и теплиц с урожаем на Закарпатье с высоты птичьего полета.