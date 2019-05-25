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25 мая 2019, суббота, 06:00 5727 Карта
Жизнь 2019-05-25T08:00:02+03:00
Українські Новини
Шквалы и град с прояснениями: синоптик дала прогноз на последние весенние выходные и День Киева

Шквалы и град с прояснениями: синоптик дала прогноз на последние весенние выходные и День Киева

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

На выходных температура воздуха в Украине будет стабильной, в течение дня 25-26 мая ожидается +20...+26 градусов, на Западе +16...+22 градуса, но последние выходные мая начнутся с дождей и гроз.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

При этом, по ее словам, температура будет колебаться на два-три градуса вверх или вниз в зависимости от дождя или солнца.

"Дожди с грозами остаются приоритетными. Во время гроз возможны шквалы и град. Конечно, будут прояснения, особенно в воскресенье на Правобережье", - сообщила синоптик.

В Киеве в субботу, 25 мая, дожди, грозы, при грозах порывистый ветер, возможен локально град. На день города, 26 мая, - местами небольшой дождь, гроза. Температура воздуха в столице +23...+25 градусов.

"Лучший суточный период на эти два дня в столице - раннее утро в воскресенье: солнце, ясное небо, свежесть и цветущая красота", - рассказала Диденко.

При этом синоптик посоветовала брать целофан, чтобы укрыться от дождя, если вы собираетесь на выходных на природу.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Раньше Українські Новини писали, куда пойти на День Киева-2019. Также на выходных в центре Киева ограничат движение.

Тем временем появились фото затопленных домов, сел и теплиц с урожаем на Закарпатье с высоты птичьего полета.

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