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24 травня 2019, пʼятниця, 18:28 11
Фінанси 2019-05-24T20:00:01+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку зміцнилася до 26,32 UAH/USD перед вихідними

Гривня на міжбанку зміцнилася до 26,32 UAH/USD перед вихідними

Гроші.
Гроші.

Після того, як гривня на міжбанку зміцнилася відразу на 12 копійок, в п'ятницю курс гривні на міжбанківському валютному ринку зміцнився на 5 коп. до 26,32 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їхніх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,44-26,47 UAH / USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 26,41-26,44 UAH / USD, після чого встановилися на рівні 26,30-26, 35 UAH / USD.

У п'ятницю НБУ не проводив валютний аукціон.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 5,05% з 27,72 UAH / USD до 26,32 UAH / USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH / USD до 27,72 UAH / USD.

Як повідомляли Українські Новини, за тиждень долар подорожчав на 3 копійки, а євро впав в ціні на 6.

Також Мінекономіки нарахувало менше зростання ВВП у 1-му кварталі, ніж НБУ.

Тим часом, за даними Світового банку, зростання економіки в Україні сповільнився, а за три місяці ВВП збільшилося на 2,2%.

Крім того, перед вихідними курс рубля завмер у київських обмінниках.

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