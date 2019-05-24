Гривня на міжбанку зміцнилася до 26,32 UAH/USD перед вихідними

Після того, як гривня на міжбанку зміцнилася відразу на 12 копійок, в п'ятницю курс гривні на міжбанківському валютному ринку зміцнився на 5 коп. до 26,32 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗ їхніх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,44-26,47 UAH \/ USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 26,41-26,44 UAH \/ USD, після чого встановилися на рівні 26,30-26, 35 UAH \/ USD.\r\nУ п'ятницю НБУ не проводив валютний аукціон.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 5,05% з 27,72 UAH \/ USD до 26,32 UAH \/ USD.\r\nУ 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH \/ USD до 27,72 UAH \/ USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за тиждень долар подорожчав на 3 копійки, а євро впав в ціні на 6.\r\nТакож Мінекономіки нарахувало менше зростання ВВП у 1-му кварталі, ніж НБУ.\r\nТим часом, за даними Світового банку, зростання економіки в Україні сповільнився, а за три місяці ВВП збільшилося на 2,2%.\r\nКрім того, перед вихідними курс рубля завмер у київських обмінниках.