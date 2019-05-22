Гривна на межбанке укрепилась сразу на 12 копеек

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после того, как сохранился на неизменном уровне во вторник, в среду снизился на 12 коп. до 26,28 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,19-26,23 UAH\/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 26,30-26,32 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,26-26,30 UAH\/USD.\r\nВ среду НБУ не проводил валютный аукцион.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 5,15% с 27,72 UAH\/USD до 26,28 UAH\/USD.\r\nВ 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, НБУ укрепил гривну еще на 12,47 коп.\r\nТакже НБУ повысил курс гривны на 16,53 коп. до 26,2029 UAH\/USD 21 мая.