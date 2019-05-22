Гривна на межбанке укрепилась сразу на 12 копеек

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после того, как сохранился на неизменном уровне во вторник, в среду снизился на 12 коп. до 26,28 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,19-26,23 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 26,30-26,32 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,26-26,30 UAH/USD.

В среду НБУ не проводил валютный аукцион.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 5,15% с 27,72 UAH/USD до 26,28 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, НБУ укрепил гривну еще на 12,47 коп.

Также НБУ повысил курс гривны на 16,53 коп. до 26,2029 UAH/USD 21 мая.