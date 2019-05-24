Перед выходными курс рубля замер в киевских обменниках

В пятницу, 24 мая, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 23 мая понизился на 1 копейку и составил 3,61 гривен за 10 рублей, а курс продажи также повысился на одну копейку и составил 4,17 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс рубля в киевских обменниках на 24 мая:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,61\r\n4,17\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,99\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n4,00\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, доллар продолжает стремительно дорожать.\r\nТем временем, по данным Всемирного банка, рост экономики в Украине замедлился.