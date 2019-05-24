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24 мая 2019, пятница, 11:28 547
Экономика 2019-05-24T23:30:09+03:00
Українські Новини
Перед выходными курс рубля замер в киевских обменниках

Перед выходными курс рубля замер в киевских обменниках

В пятницу, 24 мая, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 23 мая понизился на 1 копейку и составил 3,61 гривен за 10 рублей, а курс продажи также повысился на одну копейку и составил 4,17 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в киевских обменниках на 24 мая:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,61 4,17
Максимальный 3,99 5,00
Минимальный 2,50 4,00

Как сообщали Українські Новини, доллар продолжает стремительно дорожать.

Тем временем, по данным Всемирного банка, рост экономики в Украине замедлился.

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