БПП перейменувалася на "Європейську Солідарність"

Політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" перейменувалася на "Європейську Солідарність".

Про це сказано в повідомленні прес-служби партії, передають Українські Новини.

"Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" змінює назву - таке рішення прийняв з'їзд партії. Підтримавши пропозицію громадських активістів, озвучену під час форуму ГО "Солідарна справа громад", який відбувся за участю Петра Порошенка, делегати з'їзду партії прийняли нову назву - партія "Європейська Солідарність", - написано в ньому.

Під час виступу на форумі громадських активістів колишній Президент Порошенко також повідомив, що 31 травня відбудеться з'їзд оновленої партії, в якій будуть представлені лідери громадських організацій, волонтери, добровольці, молоді професіонали.

Порошенко зазначив, що партія піде на вибори до Верховної Ради.

З'їзд БПП. Фото: БПП/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, відповідно до опитування "Рейтингу", в Раду з величезним відривом проходить "Слуга народу", за нею - платформа Бойка і БПП.

Тим часом коаліція "Європейська Україна" припинила роботу.

Раніше Порошенко повідомив, що в разі його програшу на президентських виборах говорити про можливу коаліції його партії зі "Слугою народу" в майбутньому парламенті можна буде тільки після того, як стане зрозумілою позиція керівника студії "Квартал 95".

Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня. В Україні почалася виборча кампанія позачергових виборів Ради.