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17 мая 2019, пятница, 10:42 128
Верховная Рада и партии 2019-05-17T10:51:15+03:00
Українські Новини
Коалиция "Европейская Украина" прекратила работу

Коалиция "Европейская Украина" прекратила работу

Парубий Андрей. Фото: портал
Парубий Андрей. Фото: портал "Рада"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий распустил коалицию "Европейская Украина" и объявил об отсчете 30-дневнего срока для формирования новой коалиции.

Об этом он сообщил на заседании Рады, передают Українські новини.

"В связи с заявлением депутатой фракции "Народный фронт" о выходе фракции из коалиции и в связи с этим с прекращением деятельности коалиции сообщаю, что сегодня коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" в Верховной Раде 8-го созыва прекратила свою деятельность. Согласно положениям ч. 7 ст. 73 Конституции Украины в течение 1 месяца от сегодня, со дня прекращения деятельности коалиции, должна быть сформирована новая коалиция", - сказал он.

Парубий призвал председателей фракций и групп начать консультации по формированию коалиции.

Роспуск коалиции инициировал "Народный фронт", о чем сообщил с трибуны председатель фракции Максим Бурбак.

"Фракция "Народного фронта" заявляет: коалиция, которая была сформирована в 2014 году и действовала до сегодня, выполнила свои задачи... Сообщаем о выходе фракции НФ из коалиции, прекращении ее деятельности 17 мая 2019 года и об инициативе формирования новой коалиции с новой повесткой дня... Передаю соответствующее заявление НФ председателю Верховной Рады", - заявил Бурбак.

Депутат отметил, что задачами новой коалиции будут, в частности, сокращение количества депутатов в Раде, снятие неприкосновенности, ликвидация обладминистраций, формирование института импичмента.

Крайний срок формирования коалиции истекает 16 июня, а новоизбранный Президент Зеленский может распустить Раду до 14 июня.

Как сообщали Українські Новини, НФ решил выйти из коалиции в Раде.

Тем временем, спикер команды новоизбранного Президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявляет, что Зеленский не будетраспускать Верховную Раду в нарушение закона.

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