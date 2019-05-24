В Украине началась избирательная кампания внеочередных выборов Рады

Избирательный процесс внеочередных выборов депутатов Верховной Рады, которые состоятся 21 июля 2019 года, начался.

Избирательный процесс начался со следующего дня после опубликования соответствующего указа Президента, передают Українськi Новини.

Календарный план выборов пока не утвержден, однако глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что комиссия не успевает провести все необходимые тендерные процедуры.

Она отметила, что до выборов осталось 58 дней, и это крайне малый срок для проведения тендерных процедур.

Слипачук подчеркнула, что если не поменять действующее тендерное законодательство, то ЦИК, в частности, не успеет закупить и напечатать избирательные бюллетени.

Она также выступила против того, чтобы менять избирательное законодательство непосредственно перед выборами.

Как сообщали Українськi Новини, 21 мая Президент Владимир Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выбора парламента на 21 июля.

После этого Рада собралась на внеочередное заседание, однако не смогла включить в повестку дня законопроекты об отмене мажоритарных округов и снижении избирательного барьера с 5 до 3%.

Указ Зеленского о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов вступил в силу 23 мая, он обжалован в Верховном Суде.