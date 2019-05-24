В Украине началась избирательная кампания внеочередных выборов Рады

Избирательный процесс внеочередных выборов депутатов Верховной Рады, которые состоятся 21 июля 2019 года, начался.\r\nИзбирательный процесс начался со следующего дня после опубликования соответствующего указа Президента, передают Українськi Новини.\r\nКалендарный план выборов пока не утвержден, однако глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что комиссия не успевает провести все необходимые тендерные процедуры.\r\nОна отметила, что до выборов осталось 58 дней, и это крайне малый срок для проведения тендерных процедур.\r\nСлипачук подчеркнула, что если не поменять действующее тендерное законодательство, то ЦИК, в частности, не успеет закупить и напечатать избирательные бюллетени.\r\nОна также выступила против того, чтобы менять избирательное законодательство непосредственно перед выборами.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 21 мая Президент Владимир Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выбора парламента на 21 июля.\r\nПосле этого Рада собралась на внеочередное заседание, однако не смогла включить в повестку дня законопроекты об отмене мажоритарных округов и снижении избирательного барьера с 5 до 3%.\r\nУказ Зеленского о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов вступил в силу 23 мая, он обжалован в Верховном Суде.\r\n