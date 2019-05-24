В Україні почалася виборча кампанія позачергових виборів Ради

Виборчий процес позачергових виборів депутатів Верховної Ради, які відбудуться 21 липня 2019 року, почався.

Виборчий процес розпочався з наступного дня після опублікування відповідного указу Президента, передають Українські Новини.

Календарний план виборів поки не затверджений, проте голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що комісія не встигає провести всі необхідні тендерні процедури.

Вона зазначила, що до виборів залишилося 58 днів, і це вкрай малий термін для проведення тендерних процедур.

Сліпачук підкреслила, що якщо не змінити тендерне законодавство, то ЦВК, зокрема, не встигне закупити і надрукувати виборчі бюлетені.

Вона також виступила проти того, щоб змінювати виборче законодавство безпосередньо перед виборами.

Як повідомляли Українські Новини, 21 травня Президент Володимир Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибору на 21 липня.

Після цього Рада зібралася на позачергове засідання, однак не змогла включити до порядку денного законопроекти про скасування мажоритарних округів і зниження виборчого бар'єру з 5 до 3%.

Указ Зеленського набрав чинності 23 травня, він оскаржений у Верховному Суді.