В Україні почалася виборча кампанія позачергових виборів Ради

Виборчий процес позачергових виборів депутатів Верховної Ради, які відбудуться 21 липня 2019 року, почався.\r\nВиборчий процес розпочався з наступного дня після опублікування відповідного указу Президента, передають Українські Новини.\r\nКалендарний план виборів поки не затверджений, проте голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що комісія не встигає провести всі необхідні тендерні процедури.\r\nВона зазначила, що до виборів залишилося 58 днів, і це вкрай малий термін для проведення тендерних процедур.\r\nСліпачук підкреслила, що якщо не змінити тендерне законодавство, то ЦВК, зокрема, не встигне закупити і надрукувати виборчі бюлетені.\r\nВона також виступила проти того, щоб змінювати виборче законодавство безпосередньо перед виборами.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 21 травня Президент Володимир Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибору на 21 липня.\r\nПісля цього Рада зібралася на позачергове засідання, однак не змогла включити до порядку денного законопроекти про скасування мажоритарних округів і зниження виборчого бар'єру з 5 до 3%.\r\nУказ Зеленського набрав чинності 23 травня, він оскаржений у Верховному Суді.\r\n