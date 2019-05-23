ЦИК не успевает провести тендерные процедуры до внеочередных выборов Рады

Центральная избирательная комиссия не успевает провести тендерные процедуры до внеочередных выборов Верховной Рады 21 июля.

Об этом на брифинге сказала глава ЦИК Татьяна Слипачук, передают Українськi Новини.

Она отметила, что до выборов осталось 58 дней и это крайне малый срок для проведения тендерных процедур.

Слипачук подчеркнула, что если не поменять действующее тендерное законодательство, то ЦИК, в частности, не успеет закупить и напечатать избирательные бюллетени.

"По действующей процедуре - нет (не успеем)", - заявила она.

Слипачук призывает власти немедленно решить эту проблему.

"Я надеюсь и ожидаю и от Верховной Рады и от Кабмина и от Президента безотлагательного принятия определенных решений, которые позволять провести внеочередные выборы депутатов 21 июля 2019 года в соответствии с законами Украины и в соответствии с лучшими европейскими практиками", - подчеркнула глава ЦИК.

Она также отметила, что избирательный процесс неотвратим и его нельзя остановить.

Как сообщали Українськi Новини, Парубий заявил, что решение Зеленского о роспуске Рады будет обжаловано в КС.

Тем временем, Зеленский предлагает не распространять закон о публичных закупках на ЦИК во время выборов.

Кроме того, ЦИК заявил о проблемах с проведением внеочередных парламентских выборов.