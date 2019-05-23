Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном Суде

Бывший советник министра обороны Валерия Гелетея Александр Данилюк и его организация "Спільна справа" обжаловали в Верховном Суде указ Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Спільна справа" обжаловала незаконный указ Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховный Суд Украины", - сообщил Данилюк.

По его мнению, парламентские выборы должны проходить по открытым спискам и кандидаты должны подавать е-декларации.

Как сообщали Українськi Новини, указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу.

Также Парубий заявил, что решение Зеленского о роспуске Рады будет обжаловано в КС.

Ранее Богдан заявил, что основанием для роспуска Рады в указе Зеленского будет отсутствие коалиции.