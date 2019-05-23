Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном Суде

Бывший советник министра обороны Валерия Гелетея Александр Данилюк и его организация "Спільна справа" обжаловали в Верховном Суде указ Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.\r\nОб этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Спільна справа" обжаловала незаконный указ Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховный Суд Украины", - сообщил Данилюк.\r\nПо его мнению, парламентские выборы должны проходить по открытым спискам и кандидаты должны подавать е-декларации.\r\nКак сообщали Українськi Новини, указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу.\r\nТакже Парубий заявил, что решение Зеленского о роспуске Рады будет обжаловано в КС.\r\nРанее Богдан заявил, что основанием для роспуска Рады в указе Зеленского будет отсутствие коалиции.