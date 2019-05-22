По проваленому Радою закону Зеленського про вибори його партія повинна була отримати одноосібну більшість

Сьогодні Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект №10319 Президента Володимира Зеленського про зміни у виборче законодавство.\r\nЗгідно з цим законопроектом партія "Слуга народу" отримала б у Раді одноосібну більшість у 228 депутатів, тоді як для ухвалення законів потрібно всього 226 голосів.\r\nДля цього законопроект Зеленського пропонував скасувати вибори в парламент за мажоритарними округами і знизити виборчий бар'єр з 5% до 3%.\r\nУ разі прийняття президентського законопроекту в Раду пройшли б 8 партій. Це якщо взяти за основу останнє опитування соціологічної групи "Рейтинг". От як би виглядав парламент у цьому випадку:\r\n\r\nПроте за внесення законопроектів Зеленського до порядку денного проголосували 92 депутати при мінімально необхідних 226. Таким чином депутати відмовилися навіть розглядати ці законопроекти.\r\n"Старі політики обрали стару систему, тому що тільки вона дає їм шанс подовжити політичне життя", - заявив Зеленський через кілька годин, після провалу в парламенті.\r\nВін висловив сподівання, що депутати помиляються і в мажоритарних виборчих округах українці "оберуть політиків, здатних змінити країну".\r\nЗгідно поточного виборчого законодавства, на виборах в парламент буде 5%-ий бар'єр і частина депутатів будуть обрані в мажоритарних округах. У цьому випадку, згідно з останнім опитуванням, у парламент пройдуть лише 5 партій. Зеленський не отримає такої більшості і розстановка сил у Раді буде виглядати приблизно так:\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Зеленського розповіли що будуть робити після демаршу Ради.\r\nРаніше Центральна виборча комісія заявила, що готова провести позачергові парламентські вибори в разі їх призначення, однак наголошує на необхідності оперативного усунення в такому випадку низки законодавчих проблем для їх проведення.