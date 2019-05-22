По проваленому Радою закону Зеленського про вибори його партія повинна була отримати одноосібну більшість

Сьогодні Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект №10319 Президента Володимира Зеленського про зміни у виборче законодавство.

Згідно з цим законопроектом партія "Слуга народу" отримала б у Раді одноосібну більшість у 228 депутатів, тоді як для ухвалення законів потрібно всього 226 голосів.

Для цього законопроект Зеленського пропонував скасувати вибори в парламент за мажоритарними округами і знизити виборчий бар'єр з 5% до 3%.

У разі прийняття президентського законопроекту в Раду пройшли б 8 партій. Це якщо взяти за основу останнє опитування соціологічної групи "Рейтинг". От як би виглядав парламент у цьому випадку:

Проте за внесення законопроектів Зеленського до порядку денного проголосували 92 депутати при мінімально необхідних 226. Таким чином депутати відмовилися навіть розглядати ці законопроекти.

"Старі політики обрали стару систему, тому що тільки вона дає їм шанс подовжити політичне життя", - заявив Зеленський через кілька годин, після провалу в парламенті.

Він висловив сподівання, що депутати помиляються і в мажоритарних виборчих округах українці "оберуть політиків, здатних змінити країну".

Згідно поточного виборчого законодавства, на виборах в парламент буде 5%-ий бар'єр і частина депутатів будуть обрані в мажоритарних округах. У цьому випадку, згідно з останнім опитуванням, у парламент пройдуть лише 5 партій. Зеленський не отримає такої більшості і розстановка сил у Раді буде виглядати приблизно так:

Як повідомляли Українські Новини, у Зеленського розповіли що будуть робити після демаршу Ради.

Раніше Центральна виборча комісія заявила, що готова провести позачергові парламентські вибори в разі їх призначення, однак наголошує на необхідності оперативного усунення в такому випадку низки законодавчих проблем для їх проведення.