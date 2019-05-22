Зеленский согласился провести выборы по старому закону

Президент Владимир Зеленский отреагировал на то, что Верховная Рада 22 мая отказалась рассматривать зменения в закон о выборах.\r\nОб этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс удлинить политическую жизнь", - заявил Президент.\r\n"Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду", - добавил он.\r\nПрезидент выразил надежду, что депутаты ошибаются и в мажоритарных избирательных округах украинцы выберут политиков, способных изменить страну.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Зеленский просил Парубия созвать внеочередное заседание Рады 22 мая для внесения изменений в закон о выборах.\r\nТем временем, согласно опросу, в Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП.\r\nРанее Центральная избирательная комиссия заявила, что готова провести внеочередные парламентские выборы в случае их назначения, однако отмечает необходимость оперативного устранения в таком случае ряда законодательных проблем для их проведения.