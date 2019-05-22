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22 мая 2019, среда, 19:35 799
Политика 2019-05-22T19:57:42+03:00
Українські Новини
Зеленский согласился провести выборы по старому закону

Зеленский согласился провести выборы по старому закону

Президент Владимир Зеленский. Фото пресс-службы
Президент Владимир Зеленский. Фото пресс-службы

Президент Владимир Зеленский отреагировал на то, что Верховная Рада 22 мая отказалась рассматривать зменения в закон о выборах.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс удлинить политическую жизнь", - заявил Президент.

"Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду", - добавил он.

Президент выразил надежду, что депутаты ошибаются и в мажоритарных избирательных округах украинцы выберут политиков, способных изменить страну.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Зеленский просил Парубия созвать внеочередное заседание Рады 22 мая для внесения изменений в закон о выборах.

Тем временем, согласно опросу, в Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП.

Ранее Центральная избирательная комиссия заявила, что готова провести внеочередные парламентские выборы в случае их назначения, однако отмечает необходимость оперативного устранения в таком случае ряда законодательных проблем для их проведения.

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