У Зеленского рассказали о запасном плане после демарша Рады

Руслан Стефанчук, назначенный представителем Президента в Верховной Раде, заявляет, что у Президента Владимира Зеленского есть несколько вариантов дальнейших действий относительно формата досрочных выборов Рады.\r\nОб этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.\r\n"Мне нужно прийти и обсудить эти вопросы с Президентом Украины. У нас есть несколько планов, но они будут зависеть от реакции Верховной Рады. Мы реакцию получили, дальше мы будем выстраивать планы А, B, C, которые у нас есть", - сказал он.\r\nСтефанчук отметил, что не считает отказ парламента включить в повестку дня внесенные законопроекты началом политического кризиса.\r\nПри этом Стефанчук рассчитывает, что указ о роспуске Рады и назначении досрочных выборов будет опубликован завтра.\r\nПо его словам, в среду Зеленский будет проводить определенные консультации или переговоры и будут определены дальнейшие действия.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в среду Верховная Рада отказалась рассматривать изменения в избирательное законодательство.\r\nЗеленский предложил Раде отменить выборы в парламент по мажоритарным округам и снизить избирательный барьер с 5 до 3%.\r\n4 депутата предложили Раде отменить выборы в парламент по мажоритарным округам, открыть партийные списки и снизить избирательный барьер с 5 до 3%.