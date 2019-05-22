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22 мая 2019, среда, 14:56 12152
Верховная Рада и партии 2019-05-22T14:57:28+03:00
Українські Новини
У Зеленского рассказали о запасном плане после демарша Рады

У Зеленского рассказали о запасном плане после демарша Рады

Президент Владимир Зеленский. Фото пресс-службы АП
Президент Владимир Зеленский. Фото пресс-службы АП

Руслан Стефанчук, назначенный представителем Президента в Верховной Раде, заявляет, что у Президента Владимира Зеленского есть несколько вариантов дальнейших действий относительно формата досрочных выборов Рады.

Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Мне нужно прийти и обсудить эти вопросы с Президентом Украины. У нас есть несколько планов, но они будут зависеть от реакции Верховной Рады. Мы реакцию получили, дальше мы будем выстраивать планы А, B, C, которые у нас есть", - сказал он.

Стефанчук отметил, что не считает отказ парламента включить в повестку дня внесенные законопроекты началом политического кризиса.

При этом Стефанчук рассчитывает, что указ о роспуске Рады и назначении досрочных выборов будет опубликован завтра.

По его словам, в среду Зеленский будет проводить определенные консультации или переговоры и будут определены дальнейшие действия.

Как сообщали Українськi Новини, в среду Верховная Рада отказалась рассматривать изменения в избирательное законодательство.

Зеленский предложил Раде отменить выборы в парламент по мажоритарным округам и снизить избирательный барьер с 5 до 3%.

4 депутата предложили Раде отменить выборы в парламент по мажоритарным округам, открыть партийные списки и снизить избирательный барьер с 5 до 3%.

Больше новостей о: Верховная Рада Открытые списки Мажоритарная система Досрочные выборы Зеленский Руслан Стефанчук

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