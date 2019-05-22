підписатися на розсилку
26 26.35
28.8 29.4
˟
22 травня 2019, середа, 19:35 150
Політика 2019-05-22T19:58:32+03:00
Українські Новини
Зеленський погодився провести вибори за старим законом

Зеленський погодився провести вибори за старим законом

Президент Володимир Зеленський. Фото прес-служби
Президент Володимир Зеленський. Фото прес-служби

Президент Володимир Зеленський відреагував на те, що Верховна Рада 22 травня відмовилася розглядати зміни в закон про вибори.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Старі політики обрали стару систему, тому що тільки вона дає їм шанс подовжити політичне життя", - заявив Президент.

"Вони розраховують за гроші та гречку знову пролізти у Верховну Раду", - додав він.

Президент висловив сподівання, що депутати помиляються і в мажоритарних виборчих округах українці оберуть політиків, здатних змінити країну.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня. Зеленський просив Парубія скликати позачергове засідання Ради 22 травня для внесення змін в закон про вибори.

Тим часом, згідно з опитуванням, в Раду з величезним відривом проходить "Слуга народу" за нею - платформа Бойко і БПП.

Раніше Центральна виборча комісія заявила, що готова провести позачергові парламентські вибори в разі їх призначення, однак наголошує на необхідності оперативного усунення в такому випадку низки законодавчих проблем для їх проведення.

Більше новин про: Верховна Рада Володимир Зеленський закон про вибори зміни

Архів
Новини
Зеркаль збирається працювати заступником міністра закордонних справ 20:54
В ЮНІСЕФ вивчили українських підлітків: погано харчуються, рано втрачають цноту і відчувають себе нещасними 20:45
Предстоятель Кіпрської Церкви закликав обговорювати українське питання, думаючи про церкву і незважаючи на особистості 20:15
По проваленому Радою закону Зеленського про вибори його партія повинна була отримати одноосібну більшість 20:13 Інфографіка
Кабмін звільнив члена спостережної ради "Нафтогазу" Кудрицького 20:09
більше новин
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість" 13:49
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Супрун полетіла з України одразу після інавгурації Зеленського 22:15
Володимир і Олена Зеленські. Фото: olenazelenska_official/Instagram
Олена Зеленська створила офіційний Instagram-аккаунт і в ньому вже 6 фотографій 22:03
Зеленський осоромився - допустив помилку в указі у власному прізвищі 11:47
більше новин
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість" 13:49
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Гройсман заявив, що спроба знизити тарифи може спричинити серйозну кризу 08:20
Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ 12:40
22.05.19 11:00 Брифінг: "Негативне висвітлення та ігнорування реформ – виборча технологія" 10:39
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok