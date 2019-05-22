Зеленський погодився провести вибори за старим законом

Президент Володимир Зеленський відреагував на те, що Верховна Рада 22 травня відмовилася розглядати зміни в закон про вибори.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Старі політики обрали стару систему, тому що тільки вона дає їм шанс подовжити політичне життя", - заявив Президент.

"Вони розраховують за гроші та гречку знову пролізти у Верховну Раду", - додав він.

Президент висловив сподівання, що депутати помиляються і в мажоритарних виборчих округах українці оберуть політиків, здатних змінити країну.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня. Зеленський просив Парубія скликати позачергове засідання Ради 22 травня для внесення змін в закон про вибори.

Тим часом, згідно з опитуванням, в Раду з величезним відривом проходить "Слуга народу" за нею - платформа Бойко і БПП.

Раніше Центральна виборча комісія заявила, що готова провести позачергові парламентські вибори в разі їх призначення, однак наголошує на необхідності оперативного усунення в такому випадку низки законодавчих проблем для їх проведення.