Зеленський погодився провести вибори за старим законом

Президент Володимир Зеленський відреагував на те, що Верховна Рада 22 травня відмовилася розглядати зміни в закон про вибори.\r\nПро це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Старі політики обрали стару систему, тому що тільки вона дає їм шанс подовжити політичне життя", - заявив Президент.\r\n"Вони розраховують за гроші та гречку знову пролізти у Верховну Раду", - додав він.\r\nПрезидент висловив сподівання, що депутати помиляються і в мажоритарних виборчих округах українці оберуть політиків, здатних змінити країну.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня. Зеленський просив Парубія скликати позачергове засідання Ради 22 травня для внесення змін в закон про вибори.\r\nТим часом, згідно з опитуванням, в Раду з величезним відривом проходить "Слуга народу" за нею - платформа Бойко і БПП.\r\nРаніше Центральна виборча комісія заявила, що готова провести позачергові парламентські вибори в разі їх призначення, однак наголошує на необхідності оперативного усунення в такому випадку низки законодавчих проблем для їх проведення.