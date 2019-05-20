Супрун розповіла, чи збирається вона у відставку

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун має намір продовжити працювати на своїй посаді.

Про це вона повідомила Українським Новинам.

"Я залишаюся працювати", - сказала вона.

За її словами, після виборів Верховної Ради, скоріше за все, буде сформований новий Кабінет Міністрів.

Вона додала, що готова проводити реформи в секторі охорони здоров'я, оскільки ще потрібно багато прийняти змін.

Як повідомляли Українські Новини, після різкого подорожчання цибулі Супрун розповіла, який він поганий - мало вітамінів, викликає алергію і багатьом не до смаку.

Також чиновниця дала поради, як заспокоїтися і не панікувати.