Супрун розповіла, чи збирається вона у відставку

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун має намір продовжити працювати на своїй посаді.\r\nПро це вона повідомила Українським Новинам.\r\n"Я залишаюся працювати", - сказала вона.\r\nЗа її словами, після виборів Верховної Ради, скоріше за все, буде сформований новий Кабінет Міністрів.\r\nВона додала, що готова проводити реформи в секторі охорони здоров'я, оскільки ще потрібно багато прийняти змін.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після різкого подорожчання цибулі Супрун розповіла, який він поганий - мало вітамінів, викликає алергію і багатьом не до смаку.\r\nТакож чиновниця дала поради, як заспокоїтися і не панікувати.