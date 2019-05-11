Дышать и медитировать: Супрун рассказала, как успокоиться и не паниковать

Панические атаки характеризуют как ощущение внезапной и интенсивной тревоги и страха. Обычно они имеют также физические симптомы: дрожь, дезориентацию в пространстве, тошноту, учащенное и нерегулярное сердцебиение, сухость во рту, одышку, резкая потливость и головокружение. Эти симптомы не представляют значительной опасности для человека, впрочем сильно пугают.

Об этом глава Минздрава Ульяна Супрун в написала в Facebook.

"Во время панической атаки наше тело начинает считать, что нам угрожает опасность. В это время активируется симпатическая нервная система: бьется сердце, расширяются зрачки, желудок перестает работать", - написала она.

По словам Супрун, в норме, в таком случае мозг посылает сигнал, что угрозы нет, и парасимпатическая нервная система все возвращает, как было. Если у человека происходят панические атаки, это не срабатывает - тело безосновательно готовится к опасности, а человек "паникует".

Во время панических атак чрезмерно возбуждают глубинные участки мозга - гипоталамус и участок мозга под названием амигдала. В это время префронтальной корой головного мозга мы осознаем, что угрозы нет. В результате нам кажется, что произошло что-то страшное или вот-вот мы умрем.

К паническим атакам больше склонны люди, пережившие травматический опыт. Их амигдала еще долгое время будет слишком чувствительна. Также высокие риски переживать такое состояние имеют люди, чьи родные страдали паническими атаками, чья работа предполагает стрессовые ситуации, люди, которые в детстве подвергались насилию или пережили коренные изменения в жизни.

Что делать, если произошла паническая атака:

▪ Старайтесь взять под контроль себя и свой страх

Паническая атака всегда проходит, а симптомы не несут угрозы. Важно объяснять себе то, что вы сейчас чувствуете, вызвала беспокойство. Контролируйте свой страх. Переждите. Говоря языком нейроанатомии, нужно стремиться префронтальной корой победить встревоженную амигдалу.

Обычно панические атаки продолжаются от 5 минут до получаса. С тем, как тревога начнет проходить, попробуйте сфокусироваться на том, что вас окружает, и продолжить заниматься своими делами.

▪ Попросите близких о поддержке

Если атаки происходят неожиданно и длятся недолго, было бы хорошо, если бы с вами кто-то был рядом. Этот человек будет поддерживать вас и уверять, что все пройдет, и эти симптомы не представляют угрозы вашей жизни.

▪ Делайте дыхательные упражнения

Если во время панических атак ускоряется дыхание, дыхательные упражнения могут облегчить другие ваши симптомы. Попробуйте дышать носом как можно медленнее, спокойнее и глубже. Выдыхайте ртом так же медленно и спокойно. Облегчение наступит уже в течение нескольких минут.

Обычно панические атаки не предусматривают госпитализацию, а люди в таком состоянии не требуют особой медицинской помощи. Вызвать скорую стоит, если через полчаса ни стало лучше, а дыхательные упражнения не помогают прийти в себя.

Чтобы предотвратить панические атаки, Супрун советует попробовать разобраться, что именно вызывает стресс, который ухудшает симптомы. Также важно не ограничивать свои ежедневные активности и передвижения. Еще нужно найти тематические сообщества. Осознание, что вы не одни со своей проблемой, способно изменить отношение к ней.

Также чиновница посоветовала делать дыхательные упражнения и освоить практику медитации, что помогает успокоиться и взять под контроль эмоции.

Ранее после резкого подорожания лука Супрун рассказала, какой он плохой - мало витаминов, вызывает аллергию и многим не по вкусу.