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13 мая 2019, понедельник, 21:47 29
Общество 2019-05-13T22:00:16+03:00
Українські Новини
Мифический указ: Супрун развенчала миф об использовании каталок для транспортировки пациентов

Мифический указ: Супрун развенчала миф об использовании каталок для транспортировки пациентов

Скорая помощь. Фото: Українське фото
Скорая помощь. Фото: Українське фото

Запрета на использование каталок для транспортировки пациентов, на который часто ссылаются работники скорой медицинской помощи, не существует.

Об этом написала на своей странице в Facebook и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Супрун отметила, что вызывая экстренную медицинскую помощь, украинцы часто сталкиваются с ситуацией, когда больного приходится транспортировать собственными силами в машину "скорой". Иногда медработники даже ссылаются на мифический приказ Минздрава, который якобы запрещает использование каталок.

"Каталка - удобный и оправданный способ транспортировки пациента. Она оснащена опорами, которые состоят и должны быть изготовлены ​​из легких сплавов. Также она должна быть приспособлена для проведения непрямого массажа сердца и оборудована ремнями фиксации пациента. Именно этот способ транспортировки зачастую должны использовать бригады, которые оказывают экстренную медицинскую помощь", - написала Супрун.

Она добавила, что для транспортировки также используют мягкие носилки с ручками, однако отметила, что их использование оправдано в случае, когда каталки не помещаются в помещении, к примеру, в доме очень узкие лифты или проходы.

"Минздрав Украины не выдавал ни одного приказа, в котором указано, что врачам скорой запрещено пользоваться каталками. По табелю оснащения, каждая бригада, которая оказывает экстренную медицинскую помощь, имеет каталки в автомобиле и должна ими пользоваться. Существует приказ о правилах вызова бригад скорой медицинской помощи. В нем есть пункт, где указано, что решение о способе транспортировки пациента должен принять руководитель бригады", - подчеркнула и. о. министра здравоохранения.

По ее словам, изменение решения о транспортировке, к примеру, неиспользование каталки, может быть оправдано определенными ситуациями. Например, при показаниях, когда надо использовать сидячую каталку или в "тактических" условиях - как то узкие лифты или другие архитектурные препятствия.

"Отказ в использовании каталки с упоминанием несуществующего приказа может быть связан с предвзятым отношением", - констатировала Супрун, добавив, что каталки есть в каждом автомобиле скорой и запрета на их использование нет.

Ранее после резкого подорожания лука Супрун рассказала, какой он плохой - мало витаминов, вызывает аллергию и многим не по вкусу.

Также чиновница дала советы, как успокоиться и не паниковать.

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