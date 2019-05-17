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17 травня 2019, пʼятниця, 16:39 37
Президент 2019-05-17T17:30:02+03:00
Українські Новини
Порошенко надав українське громадянство екс-депутату Держдуми РФ

Порошенко надав українське громадянство екс-депутату Держдуми РФ

Ілля Пономарьов. Фото: Ілля Пономарьов/Facebook
Ілля Пономарьов. Фото: Ілля Пономарьов/Facebook

Президент Петро Порошенко надав українське громадянство колишньому депутату Державної Думи Росії Іллі Пономарьову.

Про це Пономарьов повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні чинний Президент України - Петро Порошенко в останній робочий день своєї каденції підписав указ про надання мені українського громадянства згідно з державним інтересом", - написав він.

Він також повідомив, що буде використовувати новий статус для поліпшення добробуту українців.

Крім того, Пономарьов додав, що впевнений у тому, що процвітання України - це ключ до змін у Росії.

Як повідомляли Українські Новини, росіянка просить Зеленського надати їй громадянство України. Раніше Зеленський заявив, що готовий надавати українське громадянство всім бажаючим росіянам.

Порошенко покритикував Зеленського за намір видавати росіянам українські паспорти, хоча сам заявляв те ж саме.

Тим часом Путін спростив отримання російського громадянства для деяких категорій українців.

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