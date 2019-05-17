Порошенко надав українське громадянство екс-депутату Держдуми РФ

Президент Петро Порошенко надав українське громадянство колишньому депутату Державної Думи Росії Іллі Пономарьову.\r\nПро це Пономарьов повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні чинний Президент України - Петро Порошенко в останній робочий день своєї каденції підписав указ про надання мені українського громадянства згідно з державним інтересом", - написав він.\r\nВін також повідомив, що буде використовувати новий статус для поліпшення добробуту українців.\r\nКрім того, Пономарьов додав, що впевнений у тому, що процвітання України - це ключ до змін у Росії.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, росіянка просить Зеленського надати їй громадянство України. Раніше Зеленський заявив, що готовий надавати українське громадянство всім бажаючим росіянам.\r\nПорошенко покритикував Зеленського за намір видавати росіянам українські паспорти, хоча сам заявляв те ж саме.\r\nТим часом Путін спростив отримання російського громадянства для деяких категорій українців.