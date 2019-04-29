подписаться на рассылку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
29 апреля 2019, понедельник, 21:48 297
Политика 2019-04-29T21:50:45+03:00
Українські Новини
Порошенко не оценил идею Зеленского выдавать россиянам украинское гражданство

Порошенко не оценил идею Зеленского выдавать россиянам украинское гражданство

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Действующий Президент Петр Порошенко не согласен с идеей будущего Президента Владимира Зеленского выдавать паспорта Украины россиянам. По его мнению, получить украинское гражданство захотят слишком многие граждане РФ.

Об этом Порошенко заявил во время выступления в Украинском католическом университете во Львове.

"Мы никогда больше не вернемся в Россию. И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет россиянам давать украинское гражданство. Потому что они его примут все 140 миллионов, у нас лучше. Но мы не дадим никому загубить Украину, потому что украинское гражданство это высокая честь. И мы никому не дадим возможности, чтобы нас купили за газ. Потому что главное, что они сейчас пытаются предложить - что в Украине будет дешевле газ", - заявил Порошенко.

Как сообщали Українські Новини, у Путина заявили, что приняли во внимание заявление Зеленского о выдаче паспортов.

Ранее Путин удивился "негативу" из-за выдачи паспортов РФ и вспомнил про Венгрию и Польшу. Также Россия не считает нарушением "минских договоренностей"упрощение выдачи паспортов РФ на Донбассе.

Больше новостей о: Петр Порошенко Владимир Зеленский Паспорт гражданина Украины

Архив
Новости
В Полтавской области мужчина швырнул в женщину гранату Ф-1 22:20
Порошенко не оценил идею Зеленского выдавать россиянам украинское гражданство 21:48
В переговорах по нефтепроводу "Дружба" в Будапеште от Украины будет участвовать Пасишник 21:16
Украина и Чехия будут сотрудничать в сфере борьбы с преступностью 20:45
Существенной разницы между Порошенко и Зеленским в отношении РФ нет, - Юнкер 20:10
больше новостей
Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу Порошенко 08:15
Подрыв авто гранатой. Фото: ГУ НП в Харьковской области
В Харькове в авто бросили гранату: водитель госпитализирован 10:45
На майские частично перекроют движение через реку в Киеве 07:00
Россиянка просит Зеленского предоставить ей гражданство Украины 08:30
Подросток упал с моста во время селфи в Харьковской области 14:28
больше новостей
Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу Порошенко 08:15
Стоимость оформления биометрических документов в Украине изменится 12:13
Биометрические паспорта перестали выдавать по техническим причинам 18:01
"Нацкорпус" провел митинг в Харькове 22:16
Свет победит тьму: Зеленский поздравил украинцев с Пасхой 12:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok