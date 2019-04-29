Порошенко не оценил идею Зеленского выдавать россиянам украинское гражданство

Действующий Президент Петр Порошенко не согласен с идеей будущего Президента Владимира Зеленского выдавать паспорта Украины россиянам. По его мнению, получить украинское гражданство захотят слишком многие граждане РФ.

Об этом Порошенко заявил во время выступления в Украинском католическом университете во Львове.

"Мы никогда больше не вернемся в Россию. И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет россиянам давать украинское гражданство. Потому что они его примут все 140 миллионов, у нас лучше. Но мы не дадим никому загубить Украину, потому что украинское гражданство это высокая честь. И мы никому не дадим возможности, чтобы нас купили за газ. Потому что главное, что они сейчас пытаются предложить - что в Украине будет дешевле газ", - заявил Порошенко.

Как сообщали Українські Новини, у Путина заявили, что приняли во внимание заявление Зеленского о выдаче паспортов.

Ранее Путин удивился "негативу" из-за выдачи паспортов РФ и вспомнил про Венгрию и Польшу. Также Россия не считает нарушением "минских договоренностей"упрощение выдачи паспортов РФ на Донбассе.