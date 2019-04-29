Россиянка просит Зеленского предоставить ей гражданство Украины

Россиянка Елена Иванова обратилась к избранному на очередных выборах президента Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить ей украинское гражданство, пишет "Новое Время".

"Это - мое заявление на слова Владимира Зеленского. Я хочу, чтобы он показал на деле, что действительно предоставит мне, гражданке России, которая бежала от "авторитарного и коррумпированного режима" украинское гражданство", - говорится в обращении, опубликованном на личном сайте девушки.

Елена рассказывает, что двенадцать лет назад она "бежала из России в Киев, где встретила свою судьбу. Но была вынуждена бежать от РФ и дальше - и пересекла полмира на парусной яхте, чтобы быть с любимым человеком".

"Гражданство в этой стране даст мне землю, где я и мой любимый человек сможем быть вместе, даст мне безопасность и даст мне то, чего у меня не было все эти двенадцать лет, – любимых людей, страну и культуру. Украина, позволь нам с Мег вернуться из моря и прийти домой!”, - написала Елена.

В письме в редакцию издания девушка отмечает, что по прошествии двенадцати лет она по-прежнему остается гражданкой только России - страны, от которой она бежала. По ее словам, ей и ее супруге (девушке лесбиянке) не было предоставлено гражданство ни в каком другом государстве, и они продолжают "выживать между морем и землей, странствуя от одной страны к другой, чтобы быть вместе".

"Предложение президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении россиянам украинского гражданства может оказаться для меня последней надеждой и возможностью найти страну, которая стала бы мне домом", - пишет Елена.

История россиянки Елены Ивановой была опубликована в англоязычном журнале Prospekt еще в 2017 году. Елена родилась в городе Иваново. Она скрывала свою сексуальную ориентацию, "дабы не подвергнуть опасности нормальное течение своей жизни и не стать изгоем". Но однажды Елена познакомилась по интернету с канадкой Мег, влюбилась в нее и решила бежать от родителей. В 2006 году Елена отправилась в Киев, где встретилась с Мег, оттуда - в Одессу, потом в Турцию, а затем - на яхте через Атлантический и Тихий океаны девушки в течение десяти месяцев плыли в Канаду.

Ранее отвечая на заявления президента РФ Владимира Путина об идее предоставлять гражданство России в упрощенном порядке всем желающим гражданам Украины, Владимир Зеленский заявил, что Украина будет "предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех".

Как сообщали Українськi Новини, США назвали абсурдным указ Путина об упрощении выдачи паспортов РФ в "ЛДНР". Также специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает решение России об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса нарушением "минских договоренностей".

Путин удивился "негативу" из-за выдачи паспортов РФ и вспомнил про Венгрию и Польшу. Также Россия не считает нарушением "минских договоренностей"упрощение выдачи паспортов РФ на Донбассе.