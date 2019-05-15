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15 травня 2019, середа, 09:40 44
Світ 2019-05-16T12:15:11+03:00
Українські Новини
У Путіна розповіли, в якому форматі він готовий зустрітися з Трампом

У Путіна розповіли, в якому форматі він готовий зустрітися з Трампом

Трамп і Путін. Фото: @dimsmіrnov175
Трамп і Путін. Фото: @dimsmіrnov175

Радник з закордонних справ президента Росії каже, що Кремль готовий погодитися на будь-який формат зустрічі Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

"Ми готові до будь-якого контакту, ми можемо "на ногах" поговорити з президентом Трамп, можемо сісти для більш предметної бесіди, все залежить від того, як будуть налаштовані наші американські партнери", - сказав Ушаков після зустрічі Путіна з американським держсекретарем Майком Помпео в Сочі.

Трамп сказав, що він прагне зустрітися з Путіним на саміті G20 в Японії в червні. Російські чиновники кажуть, що офіційної пропозиції від Білого дому не було.

Путін розповів Майка Помпео, що телефонна розмова з Трампом цього місяця заохотила його думати, що покращення відносин між Росією і США може відбутися.

Ушаков сказав, що Помпео і Путін обговорювали питання, які включали Сирію, Афганістан і Венесуелу, але не обговорювали Україну і права людини.

Як повідомляли Українські Новини, США назвали абсурдним указ Путіна про спрощення видачі паспортів РФ "ЛДНР". Також спеціальний представник США з питань України Курт Волкер вважає, що рішення Росії про спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу порушенням "мінських домовленостей".

Путін здивувався "негативу" через видачі паспортів РФ і згадав про Угорщину і Польщу. Росія не вважає порушенням "мінських домовленостей"спрощення видачі паспортів РФ на Донбасі.

Тим часом у Росії розповіли, за яких умов виплачуватимуть пенсії жителям ОРДЛО.

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