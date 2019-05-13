В России рассказали, при каких условиях будут выплачивать пенсии жителям ОРДЛО

Глава российского Министерства труда Максим Топилин рассказал об условии, на основании которого жителям "Л/ДНР", получившим паспорта РФ, будут выплачивать российские пенсии. Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам Топилина, претендующие на получение российской пенсии в первую очередь должны зарегистрироваться на территории России.

Топилин также заверил, что выплата пенсий жителям Донбасса не станет проблемой для бюджетов Пенсионного Фонда и Фонда социального страхования.

Как сообщали Українськi Новини, США назвали абсурдным указ Путина об упрощении выдачи паспортов РФ в "ЛДНР". Также специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает решение России об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса нарушением "минских договоренностей".

Путин удивился "негативу" из-за выдачи паспортов РФ и вспомнил про Венгрию и Польшу. Также Россия не считает нарушением "минских договоренностей"упрощение выдачи паспортов РФ на Донбассе.