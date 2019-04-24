подписаться на рассылку
26.65 26.95
29.75 30.35
˟
24 апреля 2019, среда, 21:24 173
Внешняя политика 2019-04-24T21:28:05+03:00
Українські Новини
Волкер жестко высказался об упрощении РФ выдачи российских паспортов на Донбассе

Волкер жестко высказался об упрощении РФ выдачи российских паспортов на Донбассе

Курт Волкер. Скриншот: прямая трансляция chastime/Facebook
Курт Волкер. Скриншот: прямая трансляция chastime/Facebook

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает решение России об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса нарушением "минских договоренностей".

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Донбасс - это Украина, а его жители, вне зависимости от того, на каком языке они говорят, - украинцы", - написал дипломат.

Он считает, что решение России по выдаче паспортов носит провокационный характер и взято из "оккупационного плана игры".

Также, по его словам, данное решение подрывает попытки вернуть Донбасс под контроль Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Украина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Порошенко призвал усилить санкции против России за незаконную выдачу паспортов РФ жителям "ЛДНР".

Больше новостей о: Российское гражданство война на Донбассе Курт Волкер Российские паспорта

Архив
Новости
В день смертельных взрывов на Шри-Ланке мужчина ценой своей жизни спас сотни людей 23:00
Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обращения Украины 22:40
США назвали абсурдным указ Путина об упрощении выдачи паспортов РФ в "ЛДНР" 22:20
Оптовые цены на дизтопливо взлетели сразу на 6% 21:59
Оптовые цены на бензин подскочили почти на 3,5% за день 21:40
больше новостей
Сегодня Великая среда: традиции и народные приметы 06:10
Гроза. Фото: pixabay
Циклон и антициклон схлестнулись: синоптик дала прогноз погоды на Пасху 06:00
Гройсман высказался о запрете экспорта российской нефти в Украину 10:46
Закарпатский губернатор Москаль подал в отставку 10:46
В марте банки заработали 4,5 млрд гривен 10:41
больше новостей
Окружной суд просит ГПУ и ГБР открыть дело против Порошенко за Приватбанк 11:07
Россия наращивает свои войска у границ Украины, - Минобороны 11:37
Святослав Вакарчук. Скриншот видео facebook.cоm/okeanelzyofficial
На День Киева Вакарчук хочет устроить "демократический" концерт "Океан Эльзы" на поляне ВДНХ 14:23
Суд не смог закрыть дело против Кулика из-за отмены уголовной ответственности за незаконное обогащение 18:33
Картина с поцелуем Зеленского и Коломойского. Фото: Фейсбук/Алексей Гончаренко
Фото дня: на воротах Мариинского дворца появилась картина поцелуя Зеленского и Коломойского 19:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok