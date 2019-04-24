Волкер жестко высказался об упрощении РФ выдачи российских паспортов на Донбассе

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает решение России об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса нарушением "минских договоренностей".

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Донбасс - это Украина, а его жители, вне зависимости от того, на каком языке они говорят, - украинцы", - написал дипломат.

Он считает, что решение России по выдаче паспортов носит провокационный характер и взято из "оккупационного плана игры".

Также, по его словам, данное решение подрывает попытки вернуть Донбасс под контроль Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Украина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Порошенко призвал усилить санкции против России за незаконную выдачу паспортов РФ жителям "ЛДНР".