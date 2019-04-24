подписаться на рассылку
26.65 26.95
29.75 30.35
˟
24 апреля 2019, среда, 22:20 292
Внешняя политика 2019-04-24T22:30:05+03:00
Українські Новини
США назвали абсурдным указ Путина об упрощении выдачи паспортов РФ в "ЛДНР"

США назвали абсурдным указ Путина об упрощении выдачи паспортов РФ в "ЛДНР"

США
США

Вашингтон осудил указ президента России Владимира Путина о предоставлении российских паспортов по упрощенной процедуре жителям оккупированных территорий Донбасса. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Twitter.

Так, в посольстве подчеркнули, что Донбасс – это Украина и США осуждают данный указ России в отношении российского гражданства для жителей ОРДЛО.

"Крым - это Украина. Донецк - это Украина. Луганск - это Украина. Мы осуждаем недавний абсурдный и дестабилизирующий указ России в отношении российских паспортов для жителей Донецка и Луганска и подтверждаем нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении посольства США в Украине.

Как сообщали Українські Новини, Волкер жестко высказался об упрощении РФ выдачи российских паспортов на Донбассе.

Ранее Украина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Тем временем, Порошенко призвал усилить санкции против России за незаконную выдачу паспортов РФ жителям "ЛДНР".

Больше новостей о: США Российское гражданство война на Донбассе

Архив
Новости
В день смертельных взрывов на Шри-Ланке мужчина ценой своей жизни спас сотни людей 23:00
Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обращения Украины 22:40
США назвали абсурдным указ Путина об упрощении выдачи паспортов РФ в "ЛДНР" 22:20
Оптовые цены на дизтопливо взлетели сразу на 6% 21:59
Оптовые цены на бензин подскочили почти на 3,5% за день 21:40
больше новостей
Сегодня Великая среда: традиции и народные приметы 06:10
Гроза. Фото: pixabay
Циклон и антициклон схлестнулись: синоптик дала прогноз погоды на Пасху 06:00
Гройсман высказался о запрете экспорта российской нефти в Украину 10:46
Закарпатский губернатор Москаль подал в отставку 10:46
В марте банки заработали 4,5 млрд гривен 10:41
больше новостей
Окружной суд просит ГПУ и ГБР открыть дело против Порошенко за Приватбанк 11:07
Россия наращивает свои войска у границ Украины, - Минобороны 11:37
Святослав Вакарчук. Скриншот видео facebook.cоm/okeanelzyofficial
На День Киева Вакарчук хочет устроить "демократический" концерт "Океан Эльзы" на поляне ВДНХ 14:23
Суд не смог закрыть дело против Кулика из-за отмены уголовной ответственности за незаконное обогащение 18:33
Картина с поцелуем Зеленского и Коломойского. Фото: Фейсбук/Алексей Гончаренко
Фото дня: на воротах Мариинского дворца появилась картина поцелуя Зеленского и Коломойского 19:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok