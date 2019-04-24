США назвали абсурдным указ Путина об упрощении выдачи паспортов РФ в "ЛДНР"

Вашингтон осудил указ президента России Владимира Путина о предоставлении российских паспортов по упрощенной процедуре жителям оккупированных территорий Донбасса. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Twitter.\r\nТак, в посольстве подчеркнули, что Донбасс – это Украина и США осуждают данный указ России в отношении российского гражданства для жителей ОРДЛО.\r\n"Крым - это Украина. Донецк - это Украина. Луганск - это Украина. Мы осуждаем недавний абсурдный и дестабилизирующий указ России в отношении российских паспортов для жителей Донецка и Луганска и подтверждаем нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении посольства США в Украине.\r\nКак сообщали Українські Новини, Волкер жестко высказался об упрощении РФ выдачи российских паспортов на Донбассе.\r\nРанее Украина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса.\r\nТем временем, Порошенко призвал усилить санкции против России за незаконную выдачу паспортов РФ жителям "ЛДНР".