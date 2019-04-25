Путин удивился "негативу" из-за выдачи паспортов РФ и вспомнил про Венгрию и Польшу

Президент России Владимир Путин считает, что будущая раздача российских паспортов на оккупированном Донбассе похожа на ситуацию с венгерскими документами на Закарпатье. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает ТАСС.

По его словам, указом об упрощенном порядке выдачи паспортом жителям Донбасса он не собирался провоцировать Киев. Он также выразил недоумение резкой негативной реакцией украинских властей и Запада.

"Например, Польша уже в течение многих лет, чуть ли не 10 лет, по-моему, с 2009 года, выдает карты поляка. Та же Польша выдает паспорта, паспорта выдает Румыния, соответственно венграм, румынам, полякам... У меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие в Украине, хуже румын, поляков или венгров?", - отметил Путин.

Как сообщали Українськi Новини, Украина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Порошенко призвал усилить санкции против России за незаконную выдачу паспортов РФ жителям "ЛДНР".