Зеленський опублікував відео, де муфтії, рабини і християнські ієрархи закликають Крим і Донбас до миру

Новообраний президент Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі послання миру для жителів Донбасу і Криму від релігійних лідерів, з яким раніше він провів зустрічі та які погодилися брати участь у проекті.

"Результатом зустрічей з релігійними лідерами стало послання миру для жителів Криму і Донбасу. Спасибі всім, хто погодився. Ми з вами! Ми разом! Ми – одна країна!", - сказано в зверненні під відео.

Зокрема, до жителів окупованих районів звертаються почесний патріарх УПЦ КП Філарет, глава УГКЦ Святослав, глава УПЦ Онуфрій, муфтій Криму Айдер Рустемов, головний рабин Одеси і Півдня України Авраам Вольф, муфтій Ахтем Тамім, муфтій Саїд Ісмагілов, головний рабин Дніпра та Дніпропетровської області Шмуель Каменецький, головний рабин Харкова і Сходу України Мойше Москович, головний рабин Києва Мойше Реувен Асман, головний рабин Донбасу Пінхац Вишецький.

Деякі лідери, серед яких глава УПЦ МП Онуфрій, висловилися за "здоровий діалог" і "переговори" заради вирішення конфлікту.

Варто відзначити, що глави нової ПЦУ Єпіфанія на відео немає.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський 30 квітня зустрівся з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Єпіфанієм і обговорив з ним конфлікт на Донбасі, боротьбу з корупцією та бідністю.

В цей же день Зеленський зустрівся з Патріархом Філаретом, який закликав його використовувати дану йому владу для сприяння добра і подолання зла, а також обговорив з предстоятелем Української православної церкви (у канонічній єдності з Московським патріархатом), митрополитом Київським Онуфрієм ситуацію, що склалася в релігійній сфері в Україні.

Також Зеленський зустрівся з главою УГКЦ Святославом.

Тим часом, рабини розповіли Зеленському, що результати виборів Президента підтвердили відсутність в Україні антисемітизму.