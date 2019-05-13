Рада призначить дату інавгурації Зеленського до п'ятниці, - Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що парламент розгляне проекти постанов про інавгурацію Президента (№10270 та альтернативні) на поточному пленарному тижні (14-17 травня).\r\nПро це він повідомив на погоджувальній раді, передають Українські Новини.\r\n"Ми повинні розглянути постанову про призначення дати інавгурації. Станом на сьогодні зареєстровано 5 постанов. Одну з них відкликано сьогодні. І я вважаю, що це буде одне з ключових рішень цього тижня під час пленарного засідання ВРУ", - сказав Парубій.\r\nПри цьому спікер не назвав конкретний день, коли Радою будуть розглянуті проекти постанов, і дату інавгурації, яку він підтримує.\r\n(доповнено заявою Андрія Парубія)\r\nТакож на поточному пленарному тижні (14-17 травня) Верховна Рада розгляне блок питань паливно-енергетичного комплексу та реформ парламенту.\r\nКрім цього, планується розгляд постанов про скасування результатів голосування за закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", блок питань про місцеве самоврядування і про освіту.\r\nТакож 16 травня планується розгляд ратифікацій.\r\nПід час вступного слова голови парламенту депутати Ради Віталій Купрій і Надія Савченко (обидва -внефракційні) намагалися зірвати засідання парламенту, вимагаючи невідкладно розглянути постанову про інавгурацію новообраного Президента.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський вимагає від Ради призначити інавгурацію на 19 травня. Порошенко відповів Зеленському, як йому складно передавати владу.\r\nТим часом інавгурацію Зеленського пропонують провести двічі: в Раді і на НСК "Олімпійський".\r\nТакож депутат Бондар заявив, що більшість депутатів наполягало на інавгурації Зеленського 28 травня, щоб він не зміг розпустити Раду.