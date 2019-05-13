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13 травня 2019, понеділок, 12:06 28 Доповнено
Верховна Рада і партії 2019-05-13T13:00:02+03:00
Українські Новини
Рада призначить дату інавгурації Зеленського до п'ятниці, - Парубій

Рада призначить дату інавгурації Зеленського до п'ятниці, - Парубій

Верховна Рада. Фото: сайт Президента України
Верховна Рада. Фото: сайт Президента України

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що парламент розгляне проекти постанов про інавгурацію Президента (№10270 та альтернативні) на поточному пленарному тижні (14-17 травня).

Про це він повідомив на погоджувальній раді, передають Українські Новини.

"Ми повинні розглянути постанову про призначення дати інавгурації. Станом на сьогодні зареєстровано 5 постанов. Одну з них відкликано сьогодні. І я вважаю, що це буде одне з ключових рішень цього тижня під час пленарного засідання ВРУ", - сказав Парубій.

При цьому спікер не назвав конкретний день, коли Радою будуть розглянуті проекти постанов, і дату інавгурації, яку він підтримує.

(доповнено заявою Андрія Парубія)

Також на поточному пленарному тижні (14-17 травня) Верховна Рада розгляне блок питань паливно-енергетичного комплексу та реформ парламенту.

Крім цього, планується розгляд постанов про скасування результатів голосування за закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", блок питань про місцеве самоврядування і про освіту.

Також 16 травня планується розгляд ратифікацій.

Під час вступного слова голови парламенту депутати Ради Віталій Купрій і Надія Савченко (обидва -внефракційні) намагалися зірвати засідання парламенту, вимагаючи невідкладно розглянути постанову про інавгурацію новообраного Президента.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вимагає від Ради призначити інавгурацію на 19 травня. Порошенко відповів Зеленському, як йому складно передавати владу.

Тим часом інавгурацію Зеленського пропонують провести двічі: в Раді і на НСК "Олімпійський".

Також депутат Бондар заявив, що більшість депутатів наполягало на інавгурації Зеленського 28 травня, щоб він не зміг розпустити Раду.

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