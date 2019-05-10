Зеленский потребовал от Рады назначить инаугурацию на 19 мая

Новоизбранный Президент Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с просьбой проголосовать за назначение даты инаугурации на 19 мая.\r\nОб этом он заявил в видеообращении, опубликованном на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\nОн также сказал, что депутаты Рады опасаются роспуска парламента и затягивают с датой назначения инаугурации Президента.\r\n"И пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший Президент Порошенко вершит необратимое", - подчеркнул Зеленский.\r\nОн также заявил, что Порошенко назначает выгодных ему людей на ведущие должности в стране.\r\n"Я вас очень прошу. Сдайте ключ, рассчитайтесь за мини-бар – и вперед, вам еще таможню и паспортный контроль проходить", - обратился он к Порошенко.\r\nКроме того, Зеленский призвал Раду думать не о своих рабочих местах, а об Украине.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, по словам советника Зеленского, он примет решение о ключевых должностях после получения доступа к базам СБУ, МВД и НАПК.\r\nТем временем, инаугурацию Зеленского предлагают провести два раза: в Раде и на НСК "Олимпийский".