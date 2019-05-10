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10 мая 2019, пятница, 19:35 726
Политика 2019-05-10T19:40:34+03:00
Українські Новини
Зеленский потребовал от Рады назначить инаугурацию на 19 мая

Зеленский потребовал от Рады назначить инаугурацию на 19 мая

Новоизбранный Президент Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с просьбой проголосовать за назначение даты инаугурации на 19 мая.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Он также сказал, что депутаты Рады опасаются роспуска парламента и затягивают с датой назначения инаугурации Президента.

"И пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший Президент Порошенко вершит необратимое", - подчеркнул Зеленский.

Он также заявил, что Порошенко назначает выгодных ему людей на ведущие должности в стране.

"Я вас очень прошу. Сдайте ключ, рассчитайтесь за мини-бар – и вперед, вам еще таможню и паспортный контроль проходить", - обратился он к Порошенко.

Кроме того, Зеленский призвал Раду думать не о своих рабочих местах, а об Украине.

Как сообщали Українські Новини, по словам советника Зеленского, он примет решение о ключевых должностях после получения доступа к базам СБУ, МВД и НАПК.

Тем временем, инаугурацию Зеленского предлагают провести два раза: в Раде и на НСК "Олимпийский".

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