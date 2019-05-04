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04 мая 2019, суббота, 21:46 770
Верховная Рада и партии 2019-05-04T21:51:27+03:00
Українські Новини
Большинство депутатов настаивало на инаугурации Зеленского 28 мая, чтобы он не смог распустить Раду, - Бондарь

Большинство депутатов настаивало на инаугурации Зеленского 28 мая, чтобы он не смог распустить Раду, - Бондарь

Владимир Зеленский. Скриншот: видео
Владимир Зеленский. Скриншот: видео "УП"

Сопредседатель депутатской группы "Відродження" в Верховной Раде Виктор Бондарь заявил, что часть пришедших на встречу с новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским депутатов настаивала на дате инаугурации 28 мая.

Об этом он сообщил журналистам по итогам переговоров депутатов с Зеленским, передают Українськi Новини.

"2-3 раза ходили по кругу, какую же дату определить - 19 или 28 мая. В итоге большинство председателей фракций сказало, что им нужно с фракциями советоваться... у депутатов вопрос - до 27 числа, наверно, законодательно, если мы этот рубеж переходим, то после Президент не имеет права распускать Раду. Поэтому большинство подводило Зеленского к тому, что 28 число было бы такой датой, за которую депутаты спокойно бы голосовали", - сказал он.

Также, по мнению Бондаря, дата 28 мая является комфортной с точки зрения организации подготовки инаугурации.

При этом он не исключает, что депутаты могут проголосовать за 19 мая.

Кроме того он сообщил, что на встрече присутствовали все представители парламентских фракций, кроме Радикальной партии.

Как сообщали Українськi Новини, 4 мая Зеленский провел встречу с депутатами Верховной Рады. Он заявил, что настаивает на проведении инаугурации 19 мая.

Ляшко заявил, что вопрос инаугурации "второстепенный", поэтому он не пришел на встречу с Зеленским.

Ранее в Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 19 мая.

Тем временем Портнов опубликовал проект указа президента Зеленского о роспуске парламента.

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