Порошенко ответил Зеленскому, как ему сложно передавать власть: Украина - не номер в египетском отеле

Действующий президент Петр Порошенко ответил избранному главе государства Владимиру Зеленскому на сравнение с "невоспитанным туристом", отметив, что Украина - не номер в египетском отеле.

Об этом сказано на сайте пресс-службы Администрации Президента, сообщают Українські Новини.

"Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится и к выбору украинцев и позиции высшего законодательного органа. Для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная Рада, поскольку это относится к ее компетенции", - подчеркнул Порошенко.

При этом в АП напомнили, что до момента инаугурации Зеленского действующим Президентом остается Порошенко, поэтому именно он "несет ответственность за ситуацию в стране".

"Украина это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти - это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно европейского традиции, так как это принято в демократических странах", - сказано в сообщении.

Порошенко напомнил о своем приглашении Зеленскому провести встречу до инаугурации, и обсудить важные вопросы жизнедеятельности страны, "равно как и любые другие вопросы, связанные с передачей полномочий и ответственности".

"Следовательно, в команде Петра Порошенко не воспринимают никаких претензий относительно якобы затягивания инаугурации. В то же время считают положительным сам факт того, что избранный президент нарушил, наконец, монополию Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня новой и хотя бы в чем-то продемонстрировал свою позицию... Возможно даже без консультаций с их общим адвокатом", - сказано в заявлении АП.

Как сообщали Українські Новини, по словам советника Зеленского, он примет решение о ключевых должностях после получения доступа к базам СБУ, МВД и НАПК.

Тем временем, инаугурацию Зеленского предлагают провести два раза: в Раде и на НСК "Олимпийский".