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08 мая 2019, среда, 18:32 146
Верховная Рада и партии 2019-05-08T18:48:15+03:00
Українські Новини
Инаугурацию Зеленского предлагают провести два раза: в Раде и на НСК "Олимпийский"

Инаугурацию Зеленского предлагают провести два раза: в Раде и на НСК "Олимпийский"

НСК
НСК "Олимпийский". Фото: Olympic NSC/Facebook

Депутат Верховной Рады Сергей Каплин (фракция "Блок Петра Порошенко") предлагает парламенту провести инаугурацию Президента в два этапа: 19 мая в зале заседаний парламента и на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" 3 июня.

Об этом говорится в проекте постановления №10270-3, зарегистрированном в Раде 7 мая, передают Українські Новини.

Согласно документу, предлагается провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским, в два этапа: 19 мая в зале заседаний парламента и 3 июня на НСК "Олимпийский".

При этом, предусмотрено, что во время торжественного заседания на НСК "Олимпийский" новоизбранный Президент повторно принесет присягу украинскому народу и произнесет инаугурационную речь.

Кроме этого, проектом постановления предусмотрен ежегодный отчет Президента перед украинским народом в день торжественного заседания на НСК "Олимпийский".

Как сообщали Українські Новини, Зеленский требует от Парубия проведения инаугурации 19 мая, чтобы избежать "вакуума власти".

По информации депутата Бондаря, большинство депутатов настаивало на инаугурации Зеленского 28 мая, чтобы он не смог распустить Раду.

Ранее в Верховной Раде депутат Сергей Мищенко предложили провести инаугурацию Зеленского 19 мая.

Кроме того, Андрей Портнов опубликовал проект указа президента Зеленского о роспуске парламента.

Больше новостей о: Верховная Рада Инаугурация Сергей Каплин НСК "Олимпийский" Владимир Зеленский

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