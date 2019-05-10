Інформація про можливу участь Трампа в інавгурації закрита, - штаб Зеленського

Інформація про можливу участь Президента США Дональда Трампа, який обговорив обговорив вибори в Україні з Володимиром Путіним, в інавгурації Володимира Зеленського, який переміг на виборах Президента, закрита.

Про це Українським Новинам повідомив спікер з політичних питань команди Зеленського Дмитро Разумков.

"Це дипломатичний протокол. Навіть якщо були або не були такі розмови, це закрита інформація. Потім вона оголошується дипканалами", - сказав він.

За його словами, як вже повідомив спецпредставник США Курт Волкер, представництво США на інавгурації буде на найвищому рівні.

Як повідомляли Українські Новини, Дональд Трамп привітав Володимира Зеленського з "блискучою кампанією" перемогою на виборах Президента.

Зеленський вимагає від Парубія проведення інавгурації 19 травня, щоб уникнути "вакууму влади".

Тим часом депутат Верховної Ради Сергій Каплін пропонує парламенту провести інавгурацію Президента в два етапи: 19 травня у залі засідань парламенту і на стадіоні Національного спортивного комплексу "Олімпійський" 3 червня.