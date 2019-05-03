Трамп и Путин обсудили выборы в Украине

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили выборы Президента Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Путина.

"Затрагивалась обстановка в Украине в контексте недавних президентских выборов. Владимир Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договорённостей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта", - говорится в нем.

Кроме того, Путин рассказал Трампу об итогах встречи с председателем государственного совета КНДР Ким Чен Ыном.

Также президенты России и США обменялись мнениями относительно ситуации вокруг Венесуэлы.

Как сообщали Українські Новини, Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой и "блестящей кампанией".

Тем временем у Путина объяснили, в каком случае он поздравит Зеленского с победой.

Также Путин заявил, что не исключает проведения личной встречи с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.