Трамп и Путин обсудили выборы в Украине

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили выборы Президента Украины.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Путина.\r\n"Затрагивалась обстановка в Украине в контексте недавних президентских выборов. Владимир Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договорённостей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта", - говорится в нем.\r\nКроме того, Путин рассказал Трампу об итогах встречи с председателем государственного совета КНДР Ким Чен Ыном.\r\nТакже президенты России и США обменялись мнениями относительно ситуации вокруг Венесуэлы.\r\nКак сообщали Українські Новини, Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой и "блестящей кампанией".\r\nТем временем у Путина объяснили, в каком случае он поздравит Зеленского с победой.\r\nТакже Путин заявил, что не исключает проведения личной встречи с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.