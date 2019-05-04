Зеленский требует от Парубия проведения инаугурации 19 мая, чтобы избежать "вакуума власти"

Новоизбранный Президент Владимир Зеленский считает, что его инаугурация должна состояться 19 мая и сегодня обсуждал назначение мероприятия именно на эту дату с председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

Об этом Зеленский написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Считаю, что инаугурация должна состояться 19 мая. Именно на этой дате я настаивал и на сегодняшней встрече с председателями парламентских фракций. Именно о 19 мая писал в письме председателю Верховной Рады Андрею Парубию", - сообщил Зеленский.

Также новоизбранный Президент понадеялся, что народные депутаты поддержат предложения его команды на заседании 14 мая.

"Ведь нам нужно работать. В том числе и с парламентом. Определенность крайне важна и для народа Украины, и для иностранных гостей, которые уже выразили желание прибыть на торжества, и для меня лично", - убежден Зеленский.

В прикрепленном Зеленским письме, он требует провести свою инаугурацию 19 мая во избежание "вакуума власти".

Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Как сообщали Українськi Новини, 4 мая Зеленский провел встречу с депутатами Верховной Рады. Он заявил, что настаивает на проведении инаугурации 19 мая.

Ляшко заявил, что вопрос инаугурации "второстепенный", поэтому он не пришел на встречу с Зеленским.

По информации депутата Бондаря, большинство депутатов настаивало на инаугурации Зеленского 28 мая, чтобы он не смог распустить Раду.

Ранее в Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 19 мая.

Тем временем Портнов опубликовал проект указа президента Зеленского о роспуске парламента.