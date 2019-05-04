Зеленский требует от Парубия проведения инаугурации 19 мая, чтобы избежать "вакуума власти"

Новоизбранный Президент Владимир Зеленский считает, что его инаугурация должна состояться 19 мая и сегодня обсуждал назначение мероприятия именно на эту дату с председателем Верховной Рады Андреем Парубием.\r\nОб этом Зеленский написал на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"Считаю, что инаугурация должна состояться 19 мая. Именно на этой дате я настаивал и на сегодняшней встрече с председателями парламентских фракций. Именно о 19 мая писал в письме председателю Верховной Рады Андрею Парубию", - сообщил Зеленский.\r\nТакже новоизбранный Президент понадеялся, что народные депутаты поддержат предложения его команды на заседании 14 мая.\r\n"Ведь нам нужно работать. В том числе и с парламентом. Определенность крайне важна и для народа Украины, и для иностранных гостей, которые уже выразили желание прибыть на торжества, и для меня лично", - убежден Зеленский.\r\nВ прикрепленном Зеленским письме, он требует провести свою инаугурацию 19 мая во избежание "вакуума власти".\r\nФото: Владимир Зеленский\/Facebook\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, 4 мая Зеленский провел встречу с депутатами Верховной Рады. Он заявил, что настаивает на проведении инаугурации 19 мая.\r\nЛяшко заявил, что вопрос инаугурации "второстепенный", поэтому он не пришел на встречу с Зеленским.\r\nПо информации депутата Бондаря, большинство депутатов настаивало на инаугурации Зеленского 28 мая, чтобы он не смог распустить Раду.\r\nРанее в Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 19 мая.\r\nТем временем Портнов опубликовал проект указа президента Зеленского о роспуске парламента.