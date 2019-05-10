Переговори з РФ щодо локалізації нафти з нафтопроводу "Дружба" відбудуться у вівторок

Після затримань у РФ по справі щодо забруднення нафти, наступний раунд переговорів з Росією з локалізації некондиційної нафти з нафтопроводу "Дружба" відбудеться 14 травня в Братиславі (Словаччина).\r\nПро це в соціальній мережі Facebook написав перший заступник генерального директора нафтотранспортної компанії "Укртранснафта" Андрій Пасишник, передають Українські Новини.\r\n"14 травня в Братиславі відбудеться 6 засідання Міжнародної асоціації транспортувальників нафти. В межах цього засідання буде продовжено розгляд надзвичайної ситуації з локалізацією некондиційної нафти в нафтопроводі "Дружба", - написав він.\r\nТакож Пасишник зазначив, що для відновлення транзиту нафти в ЄС необхідно звільнити хоча б одну нитку "Дружби" від некондиційної нафти.\r\nУ переговорах візьмуть участь ВАТ "Транснефть", АТ "Транспетрол" (Словацька Республіка) і Група "МОЛ" (Угорщина).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Укртранснафта" 25 квітня о 21:43 вимушено припинила транзит нафти по магістральному нафтопроводу "Мозир - Броди".\r\n6 травня "Укртранснафта" заявила, що в нафтопровід "Дружба" надійшла якісна нафта. Також "Укртранснафта" заявила про завершення зустрічі операторів магістрального нафтопроводу "Дружба", транзит нафти можуть відновити в травні.\r\n30 квітня в переговорах щодо нафтопроводу "Дружба" в Будапешті від України брав участь Пасішник.