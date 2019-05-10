Переговори з РФ щодо локалізації нафти з нафтопроводу "Дружба" відбудуться у вівторок

Про це в соціальній мережі Facebook написав перший заступник генерального директора нафтотранспортної компанії "Укртранснафта" Андрій Пасишник, передають Українські Новини.

"14 травня в Братиславі відбудеться 6 засідання Міжнародної асоціації транспортувальників нафти. В межах цього засідання буде продовжено розгляд надзвичайної ситуації з локалізацією некондиційної нафти в нафтопроводі "Дружба", - написав він.

Також Пасишник зазначив, що для відновлення транзиту нафти в ЄС необхідно звільнити хоча б одну нитку "Дружби" від некондиційної нафти.

У переговорах візьмуть участь ВАТ "Транснефть", АТ "Транспетрол" (Словацька Республіка) і Група "МОЛ" (Угорщина).

Як повідомляли Українські Новини, "Укртранснафта" 25 квітня о 21:43 вимушено припинила транзит нафти по магістральному нафтопроводу "Мозир - Броди".

6 травня "Укртранснафта" заявила, що в нафтопровід "Дружба" надійшла якісна нафта. Також "Укртранснафта" заявила про завершення зустрічі операторів магістрального нафтопроводу "Дружба", транзит нафти можуть відновити в травні.

30 квітня в переговорах щодо нафтопроводу "Дружба" в Будапешті від України брав участь Пасішник.