Беларусь созвала экстренное собрание из-за остановки нефтепровода "Дружба"

Нефтетранспортная компания "Укртранснефть" примет участие в экстренном собрании операторов магистрального нефтепровода "Дружба" 26 апреля в Минске в связи с угрозой его полной остановки.

Об этом говорится в сообщении "Укртранснефти", передают Українські Новини.

"АО "Гомельтранснефть Дружба" (Республика Беларусь) 26 апреля созывает в Минске экстренные переговоры руководителей нефтетранспортных компаний в связи с прекращением транспортировки нефти на участке "Мозырь - Адамово" и угрозой полной остановки системы магистральных нефтепроводов "Дружба". Соответствующее письмо белорусская компания направила на имя руководителя российского ОАО "Транснефть", польского PERN SA и генерального директора АО "Укртранснефть" Николая Гавриленко", - говорится в нем.

Во время встречи стороны планируют обсудить возможные пути решения проблемы.

Как сообщали Українськi Новини, Беларусь возобновила поставки бензина и дизтоплива в Украину и Польшу.

В апреле Россия запретила экспортировать нефть в Украину.