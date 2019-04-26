Завершилась встреча операторов нефтепровода "Дружба": когда восстановят транзит нефти

Нефтетранспортная компания "Укртранснефть" заявила о завершении встречи операторов магистрального нефтепровода "Дружба", транзит нефти могут возобновить в мае.

Об этом говорится в сообщении на странице "Укртранснефти" в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Стороны обсудили предложения относительно возможных путей урегулирования ситуации, возникшей из-за временной остановки нефтепровода "Дружба" и определили техническое решение. Со своей стороны представители Российской Федерации обязались возобновить транзит качественной нефти по нефтепроводу с 3 мая 2019 года", - говорится в нем.

Также отмечается, что во встрече принимали участие глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, заместитель гендиректора товарно-транспортных операций "Транснефть-Дружба" Владимир Росляков, генеральный директор "Укртранснефти" Николай Гавриленко и президент компании PERN S.А. Игорь Василевский.

Как сообщали Українськi Новини, Беларусь возобновила поставки бензина и дизтоплива в Украину и Польшу.

В апреле Россия запретила экспортировать нефть в Украину.