В переговорах по нефтепроводу "Дружба" в Будапеште от Украины будет участвовать Пасишник

Первый заместитель генерального директора нефтетранспортной компании "Укртранснефть" Андрей Пасишник примет участие в новых переговорах по локализации некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба" 30 апреля в Будапеште (Венгрия).

Об этом говорится в сообщении "Укртранснефти" на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Во вторник, 30 апреля, первый заместитель генерального директора "Укртранснефть" Андрей Пасишник примет участие в переговорах по локализации загрязненной российской нефти из нефтепровода "Дружба". Встреча пройдет в Будапеште в 10:30", - говорится в нем.

Кроме того, в переговорах также примут участие представители ОАО "Транснефть", АО "Транспетрол" (Словацкая Республика), АО "МОЛ" (Венгрия) и словацкого НПЗ "Словнафт".

Также отмечается, что "Укртранснефть" проинформировала о вынужденной остановке транзита нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" в направлении Словакии Совет национальной безопасности и обороны Украины, Кабинет Министров, Службу безопасности Украины, Службу внешней разведки, Главное управление разведки Министерство обороны Украины и Энергетическую таможню Государственной фискальной службы Украины.

Как сообщали Українськi Новини, "Укртранснефть" 25 апреля в 21:43 вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь - Броды".

Ранее Беларусь возобновила поставки бензина и дизтоплива в Украину и Польшу.