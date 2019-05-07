В РФ прошли задержания по делу о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба"

В России задержали 4 человека по делу о загрязнении нефти в нефетпроводе "Дружба".

Об этом говорится в сообщении российского информагенства ТАСС со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака, передают Українськi Новини.

"Следствие выявило группу компаний, осуществлявших передачу кондиционной нефти с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений. Материалы проверки в настоящее время переданы в прокуратуру, проводится комплекс оперативных мероприятий, следственных действий ФСБ, Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статьям 158 (Кража), 210 (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) и 215.2 (Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения). Четыре человека задержаны, решением суда помещены в СИЗО", - сообщил он.

Также Новак отметил, что по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева была создана межведомственная комиссия для расследования инцидента с загрязнением нефти.

"По итогам проверки определен источник загрязнения нефти - это узел учета Лопатино в Самарской области", - подытожил он.

Также Министерство энергетики России ожидает, что ситуация стабилизируется во второй половине мая.

Как сообщали Українськi Новини, после встречи операторов магистрального нефтепровода "Дружба" нефтетранспортная компания "Укртранснефть" заявила о том, что транзит нефти могут возобновить в мае.

При этом 6 мая в нефтепровод "Дружба" поступила качественная нефть.