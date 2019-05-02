У Зеленського розповіли про ідею провести дебати на НСК "Олімпійський" з Порошенком

У березні під час концертного туру "Кварталу" Володимир Зеленський запропонував своїй команді провести дебати з Петром Порошенком на стадіоні.\r\nПро це розповів сценарист "Слуги народу" Юрій Костюк в інтерв'ю УП.\r\n"Володимир говорив: нам потрібно думати про формат, ми точно розуміли, що це не студія. В кінці березня "Квартал" поїхав по Україні з концертами. І пам'ятаю, був концерт в "Дніпро-Арені", ми стояли за лаштунками, спустився Володимир і каже: "Я зрозумів, де варто робити дебати. На стадіоні", - сказав Костюк.\r\nТакож сценарист серіалу розповів, як у команди Зеленського виникла ідея записати відео-запрошення на дебати.\r\n"Ще перед першим туром у нас виникла ця історія. Рішення записати відео-запрошення на "Олімпійському" вже народжувалося в цьому будинку (у штабі Зеленського), в обід придумали - вже вранці записали", - зазначив Костюк.\r\nЗа його словами, у команді Зеленського "на 90% думали, що (Порошенко - УП) відмовиться".\r\nТакож Костюк розповів, як Зеленський готувався до дебатів.\r\n"До дебатів Зеленський готувався зі своїм штабом. Можна сказати, що він готувався до них протягом всієї кампанії, тут майже щодня відбувалися експертні наради з усіх можливих питань. І так чи інакше це також прокачування. Перед самими дебатами Володимир мав просто сісти, самостійно систематизувати інформацію і власне готуватися до питань опонента", - розповів Костюк.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, дебати Зеленського і Порошенкf закінчилися виконанням гімну України.\r\nКрім того, Зеленський назвав себе результатом помилок Порошенка.\r\n Зеленський назвав бойовиків повстанцями, чим викликав обурення у користувачів соцмереж і Порошенка.\r\nЗеленський під час дебатів на стадіоні "Олімпійський" заявив про те, що він "не був у Росії з початку війни". При цьому, ще в травні-червня 2014 року він 4 рази літав в Росію.