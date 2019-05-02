У Зеленського розповіли про ідею провести дебати на НСК "Олімпійський" з Порошенком

У березні під час концертного туру "Кварталу" Володимир Зеленський запропонував своїй команді провести дебати з Петром Порошенком на стадіоні.

Про це розповів сценарист "Слуги народу" Юрій Костюк в інтерв'ю УП.

"Володимир говорив: нам потрібно думати про формат, ми точно розуміли, що це не студія. В кінці березня "Квартал" поїхав по Україні з концертами. І пам'ятаю, був концерт в "Дніпро-Арені", ми стояли за лаштунками, спустився Володимир і каже: "Я зрозумів, де варто робити дебати. На стадіоні", - сказав Костюк.

Також сценарист серіалу розповів, як у команди Зеленського виникла ідея записати відео-запрошення на дебати.

"Ще перед першим туром у нас виникла ця історія. Рішення записати відео-запрошення на "Олімпійському" вже народжувалося в цьому будинку (у штабі Зеленського), в обід придумали - вже вранці записали", - зазначив Костюк.

За його словами, у команді Зеленського "на 90% думали, що (Порошенко - УП) відмовиться".

Також Костюк розповів, як Зеленський готувався до дебатів.

"До дебатів Зеленський готувався зі своїм штабом. Можна сказати, що він готувався до них протягом всієї кампанії, тут майже щодня відбувалися експертні наради з усіх можливих питань. І так чи інакше це також прокачування. Перед самими дебатами Володимир мав просто сісти, самостійно систематизувати інформацію і власне готуватися до питань опонента", - розповів Костюк.

Як повідомляли Українські Новини, дебати Зеленського і Порошенкf закінчилися виконанням гімну України.

Крім того, Зеленський назвав себе результатом помилок Порошенка.

Зеленський назвав бойовиків повстанцями, чим викликав обурення у користувачів соцмереж і Порошенка.

Зеленський під час дебатів на стадіоні "Олімпійський" заявив про те, що він "не був у Росії з початку війни". При цьому, ще в травні-червня 2014 року він 4 рази літав в Росію.