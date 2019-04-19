Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко в завершение дебатов на НСК "Олимпийский" вместе спели Гимн Украины.\r\nПосле того как были произнесены заключительные речи кандидатов, команда Порошенко и сам президент начал петь Гимн Украины. Модератор дебатов Андрей Куликов призвал присоединиться к пению всех присутствующих. Призыв поддержала и команда Зеленского. На сцену также вышел музыкант Тарас Чубай, который тоже спел гимн нашей страны. К нему присоединились и украинцы на НСК "Олимпийский".\r\nЗрители поддержали призыв, дебаты завершились совместным исполнением гимна. \r\n\r\nТакже посмотреть прямой эфир дебатов Зеленского и Порошенко онлайн.\r\nСогласно расписанию, дебаты на стадионе будут длится 1 час - с 19:00 до 20:00. По окончанию Петр Порошенко поедет в студию НОТУ, чтобы продолжить дебаты, которые проводятся по постановлению ЦИК. Начало дебатов в студии - в 21:00.\r\nЗеленский в ходе дебатов с Порошенко заявил, что действующему Президенту, возможно, придется встретиться с прокурором.\r\nКроме того, Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко.\r\nА Порошенко обещал не допустить Зеленского к власти.