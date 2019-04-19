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19 апреля 2019, пятница, 20:48 1201
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Українські Новини
Видео дня: Дебаты Зеленского и Порошенко закончились исполнением гимна Украины

Видео дня: Дебаты Зеленского и Порошенко закончились исполнением гимна Украины

Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко в завершение дебатов на НСК "Олимпийский" вместе спели Гимн Украины.

После того как были произнесены заключительные речи кандидатов, команда Порошенко и сам президент начал петь Гимн Украины. Модератор дебатов Андрей Куликов призвал присоединиться к пению всех присутствующих. Призыв поддержала и команда Зеленского. На сцену также вышел музыкант Тарас Чубай, который тоже спел гимн нашей страны. К нему присоединились и украинцы на НСК "Олимпийский".

Зрители поддержали призыв, дебаты завершились совместным исполнением гимна. 

Также посмотреть прямой эфир дебатов Зеленского и Порошенко онлайн.

Согласно расписанию, дебаты на стадионе будут длится 1 час - с 19:00 до 20:00. По окончанию Петр Порошенко поедет в студию НОТУ, чтобы продолжить дебаты, которые проводятся по постановлению ЦИК. Начало дебатов в студии - в 21:00.

Зеленский в ходе дебатов с Порошенко заявил, что действующему Президенту, возможно, придется встретиться с прокурором.

Кроме того, Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко.

А Порошенко обещал не допустить Зеленского к власти.

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