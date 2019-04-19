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19 апреля 2019, пятница, 22:02 576
Политика 2019-04-19T22:46:25+03:00
Українські Новини
Зеленский назвал боевиков повстанцами: соцсети и Порошенко возмутились

Зеленский назвал боевиков повстанцами: соцсети и Порошенко возмутились

Кандидат в Президенты Владимир Зеленский вызвал возмущение у пользователей социальных сетей, назвав пророссийских боевиков на Донбассе ополченцами "ДНР" и "ЛНР".

Так, Зеленский на НСК "Олимпийский" спросил Президента Петра Порошенко "правда ли, что в ополченцев "ДНР" и "ЛНР" в пайках конфеты "Рошен"?

Порошенко ответил, что все эти заявления не соответствуют действительности.

Позже в эфире НОТУ Порошенко возмутился тем, что Зеленский во время дебатов на "Олимпийском" назвал боевиков "ДНР" и "ЛНР" повстанцами.

"5 лет, когда усилиями международных дипломатической команды, моими усилиями, мы сформировали международную коалицию в поддержку Украины, 5 лет мы доказывали миру, что в Украине российская агрессия, Россия обеспечила прямое вторжение свои регулярных вооруженных сил и пришла, чтобы захватить украинскую землю и убивать украинцев. Срок о том, что есть повстанцы "ДНР" означает, что у нас нет России, украинцы бьются сами с собой, что "ДНР" имеет определенный легитимный статус, и в Украине гражданская война. Я предлагаю господину Зеленскому самому выбрать, как он это объяснить украинцам, и не только украинцам, а объяснит всему миру. Или это тотальная дремучая некомпетентность, потому что так он и зеленых человечков признает, как повстанцев, или мы имеем позицию просто с блоком, который используется исключительно в российских штатах. У нас повстанцев, господин Зеленский нет, у нас российская агрессия", - сказал Порошенко.

"Он же не сам себе на компьютере те вопросы распечатывал. Какие-то люди то собирали, сортировали, по порядку ставили. Может действительно где-то онлайн опрос проводился, но ни у них, ни у редакторов, ни в Зе (он же перед дебатами те вопросы должен прочитать) ничего не отреагировало на "повстанцев". Это маркер. Они не осознают "кто есть ху", а люди - уже. Правда, не все люди", - написала Светлана Вербова.

"Зеленский: "повстанцы ДНР и ЛНР ..." И этим все сказано", - написал Александр Иванов.

"Я же не один услышал в Зеленского, да? "Повстанцы" ..."ДНР/ЛНР" без "так называемые" и вместо ОРДЛО? Сжег тип, или живет в рос информационном пространстве. Или русофилы в штаб не отредактировали "вопрос от народа"? Скотство", - пишет Роман Кулик

"Зеленский зачитывал с бумажки текст, не думая (а он умеет?) о смысле слов. Повстанцы ЛНР/ДНР. Повстанцы.  В этот момент он плюнул в лицо всем тем, кто воевал. Всем тем, кто был вынужден покинуть свои дома. Всем тем, кто оплакивает своих родных. Но это понимают лишь те, кто был сегодня на стадионе в сине-желтых цветах", - Юрий Бирюков

Как сообщали Українські Новини, дебаты Зеленского и Порошенко закончилисьисполнением гимна Украины.

Кроме того, Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко.

А Порошенко обещал не допустить Зеленского к власти.

Также Президент Петр Порошенко и кандидат в Президенты Владимир Зеленский стали на колени в ходе дебатов на НСК "Олимпийский".

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