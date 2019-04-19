Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко

Кандидат в Президенты Владимир Зеленский на НСК "Олимпийский" рассказал о том, что бывал на ул. Банковой на аудиенции у Президента Петра Порошенко.\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.\r\n"Петр Алексеевич, я – результат ваших ошибок. Я помню, как приехал к вам на Банковую, а вы мне сказали: Вова, зачем тебе это нужно? Ты не будешь видеть детей. Зачем вы все туда лезете?" - заявил Зеленский.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=S9oEAXL1qE8" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, президент Петр Порошенко заявил, что не допустит кандидата в Президенты Владимира Зеленского к власти.\r\nОколо 18:40 в пятницу Порошенко прибыл на стадион Национального спортивного комплекса "Олимпийский".\r\nТем временем, Зеленского на "Олимпийский" привез большой кортеж.