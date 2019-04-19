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19 апреля 2019, пятница, 19:35 106
Политика 2019-04-19T19:49:33+03:00
Українські Новини
Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко

Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко

Кандидат в Президенты Владимир Зеленский на НСК "Олимпийский" рассказал о том, что бывал на ул. Банковой на аудиенции у Президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

"Петр Алексеевич, я – результат ваших ошибок. Я помню, как приехал к вам на Банковую, а вы мне сказали: Вова, зачем тебе это нужно? Ты не будешь видеть детей. Зачем вы все туда лезете?" - заявил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, президент Петр Порошенко заявил, что не допустит кандидата в Президенты Владимира Зеленского к власти.

Около 18:40 в пятницу Порошенко прибыл на стадион Национального спортивного комплекса "Олимпийский".

Тем временем, Зеленского на "Олимпийский" привез большой кортеж.

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