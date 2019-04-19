Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко

Кандидат в Президенты Владимир Зеленский на НСК "Олимпийский" рассказал о том, что бывал на ул. Банковой на аудиенции у Президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

"Петр Алексеевич, я – результат ваших ошибок. Я помню, как приехал к вам на Банковую, а вы мне сказали: Вова, зачем тебе это нужно? Ты не будешь видеть детей. Зачем вы все туда лезете?" - заявил Зеленский.

https://www.youtube.com/watch?v=S9oEAXL1qE8" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, президент Петр Порошенко заявил, что не допустит кандидата в Президенты Владимира Зеленского к власти.

Около 18:40 в пятницу Порошенко прибыл на стадион Национального спортивного комплекса "Олимпийский".

Тем временем, Зеленского на "Олимпийский" привез большой кортеж.