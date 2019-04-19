Зеленский на дебатах сказал неправду о визитах в Россию с начала войны, - расследование

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе "Олимпийский" заявил о том, что он "не был в России с начала войны". При этом, еще в мае-июня 2014 года он 4 раза летал в Россию.

Об этом свидетельствуют данные о его пересечение границы, которые приводят журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

Так, Владимир Зеленский вылетал из Киева в Москву 7 мая 2014 года, возвращался 19 мая. Уже на следующий день снова вылетел в "Шереметьево", откуда вернулся 25 мая. Через шесть дней снова вылетел в Москву, вернулся 2 июня 2014 года. Последний раз Владимир Зеленский вылетал по направлению в Россию 4 июня, вернувшись 12 июня 2014 из Домодедово (Москва).

Как сообщали Українські Новини, дебаты Зеленского и Порошенко закончились исполнением гимна Украины.

Кроме того, Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко.

Также Зеленский назвал боевиков повстанцами, чем вызвал возмущение у пользователей соцсетей и Порошенко.

Тем временем Порошенко обещал не допустить Зеленского к власти.

Также Президент Петр Порошенко и кандидат в Президенты Владимир Зеленский стали на колени в ходе дебатов на НСК "Олимпийский".