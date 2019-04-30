Суперництво в минулому: Порошенко домовився з Зеленським про офіційну зустріч

Президент Петро Порошенко домовився з новообраним Президентом Володимиром Зеленським обговорити посилення санкцій проти Росії найближчим часом.

Про це він заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Володимир Зеленський і я у телефонній розмові домовилися зустрітися найближчим часом. Суперництво на виборах залишилося в минулому. Ми не маємо дати Путіну жодного шансу скористатися перехідним періодом в Україні, нашим демократичним процесом передачі влади. Розраховую, така позиція знайде підтримку і у обраного Президента", - сказано в повідомленні Президента.

Порошенко сказав про необхідність продемонструвати всім партнерам України єдину позицію під час роздачі російських паспортів на окупованих територіях.

"Російська Федерація заслуговує істотного посилення санкцій проти неї. Це питання буде основним, чому я присвячу останні тижні своїх президентських повноважень. Але продовжити і завершити вирішення цієї проблеми - це вже відповідальність нового Президента. Тому вважаю, що ми маємо скоординувати наші зусилля", - заявив Порошенко.

Він також заявив, що таким чином Президент Росії Володимир Путін готує нову військову агресію під приводом нібито захисту прав громадян Росії.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський відповів Путіну на спрощення видачі паспортів РФ жителям Донбасу. Порошенко покритикував Зеленського за намір видавати росіянам українські паспорти, хоча сам заявляв те ж саме.

Тим часом Україна закликала світ посилити санкції проти РФ за видачу російських паспортів жителям ОРДЛО.

Росія заявила, що не вважає спрощення видачі паспортів РФ для жителів окупованого Донбасу порушенням "мінських домовленостей".