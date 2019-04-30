Зеленський оголосив конкурс на спікера Президента і назвав умови для кандидатів

Новообраний Президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на спікера Президента.\r\nПро це він сказав у своєму відеозверненні на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nЗазначивши, що Центральна виборча комісія у вівторок офіційно оголосила результати виборів Президента, Зеленський подякував українцям за його підтримку.\r\nВін також зазначив, що в оголошенні ЦВК саме у вівторок результатів виборів Президента є символізм - 230 років тому (30 квітня 1789 року) відбулася інавгурація першого Президента США Джорджа Вашингтона.\r\nЗеленський сказав, що поки не порівнює себе з цим великим політичним діячем, але процитував його: "Працюй, щоб у твоїй душі не згасли ті крихітні іскри небесного вогню, що звуться совістю".\r\nВін запевнив, що це він обіцяє.\r\n"Обіцяю працювати і не підвести", - сказав він.\r\nЗеленський додав, що якщо комусь не сподобалося його відео, то він оголошує конкурс на спікера Президента.\r\nУмови для участі в конкурсі: знання мінімум трьох мов, українська й англійська обов'язкові,\r\nмати досвід роботи у сфері журналістики або в публічній сфері, готовність працювати в режимі 24\/7 (цілодобово).\r\nВсі охочі брати участь у конкурсі мають надіслати своє резюме на електронну пошту: hr@ze2019.com.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, офіційно результати виборів вважатимуться оголошеними, коли будуть опубліковані в офіційних парламентської та урядової газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".\r\nУ КС розповіли, чи можливий зрив інавгурації Зеленського.\r\nТим часом Зеленський може оселитися на Банковій, але не зможе відмовитися від охорони: що зміниться після інавгурації.\r\nЗеленський відповів Путіну, що він не Бог, але готовий зустрічатися в "нормандському форматі".