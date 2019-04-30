Зеленський оголосив конкурс на спікера Президента і назвав умови для кандидатів

Новообраний Президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на спікера Президента.

Про це він сказав у своєму відеозверненні на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Зазначивши, що Центральна виборча комісія у вівторок офіційно оголосила результати виборів Президента, Зеленський подякував українцям за його підтримку.

Він також зазначив, що в оголошенні ЦВК саме у вівторок результатів виборів Президента є символізм - 230 років тому (30 квітня 1789 року) відбулася інавгурація першого Президента США Джорджа Вашингтона.

Зеленський сказав, що поки не порівнює себе з цим великим політичним діячем, але процитував його: "Працюй, щоб у твоїй душі не згасли ті крихітні іскри небесного вогню, що звуться совістю".

Він запевнив, що це він обіцяє.

"Обіцяю працювати і не підвести", - сказав він.

Зеленський додав, що якщо комусь не сподобалося його відео, то він оголошує конкурс на спікера Президента.

Умови для участі в конкурсі: знання мінімум трьох мов, українська й англійська обов'язкові,

мати досвід роботи у сфері журналістики або в публічній сфері, готовність працювати в режимі 24/7 (цілодобово).

Всі охочі брати участь у конкурсі мають надіслати своє резюме на електронну пошту: hr@ze2019.com.

Як повідомляли Українські Новини, офіційно результати виборів вважатимуться оголошеними, коли будуть опубліковані в офіційних парламентської та урядової газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

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